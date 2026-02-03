Arranca un mega outlet en la Ciudad Foto: Freepik.

Un nuevo espacio de compras llega a la Ciudad en los próximos días. Se trata de Re!Outlet, la feria organizada por IRSA, el grupo dueño de shoppings como Alto Palermo y Alcorta, que celebrará su cuarta edición en La Rural y lo hará en formato XL.

En esta oportunidad, el predio reunirá a más de 80 marcas argentinas y del exterior con promociones que alcanzan el 50% de descuento y abrirá del 5 de febrero al 1° de marzo con entrada gratuita.

Llega un mega outlet a la Ciudad: ropa, zapatillas y marcas internacionales hasta con un 50% de descuento.

Súper descuentos y presencia internacional

El evento podrá visitarse de lunes a domingo, entre las 12 y las 20 horas y entre las firmas confirmadas se destacan nombres como Adidas, Nike y Puma, Akiabara, Markova, Portsaid, Desiderata, Yagmour, Rochas, 47 Street, La Martina, Levi’s, Cardón y Perramus.

En materia internacional, podrán encontrarse marcas como Carter’s, Skechers y Boardriders. Además, contará con propuestas para los más pequeños en marcas como Little Akiabara, Grisino y Wanama Kids.

Outlet de ropa en la Ciudad. Foto: Unsplash

Una de las principales novedades de este año es la incorporación de marcas de decoración y blanquería, un rubro que hasta ahora no formaba parte de la feria.

Además de los descuentos directos, los visitantes podrán acceder a reintegros especiales con Appa y 365 de Clarín, cuotas sin interés y beneficios exclusivos con Naranja X y Banco Provincia.

Cómo llegar a La Rural

La Rural cuenta con fácil acceso mediante transporte público —tren San Martín, estación Palermo, y numerosas líneas de colectivo— además de estacionamiento para autos, motos y bicicletas.