Cosquín Cuarteto Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

El festival de Cosquín Cuarteto se realiza en la ciudad homónima y reúne reconocidos artistas en el género musical cordobés por excelencia. La tierra de Rodrigo y la Mona Giménez festeja año a año en la Plaza Próspero Molina, al finalizar el festival de folklore.

Los días 6 y 7 de febrero desde las 19:30 horas comienza esta celebración que albergará a muchísimos artistas tales como Ulises Bueno, LBC y Euge Quevedo, El Loco Amato y Desakata2. El predio se llena de gente con una entrada general de menos de $70.000 pesos.

Cosquín Cuarteto Foto: Cosquín Cuarteto en Instagram

Uno por uno: la grilla de artistas del Cosquín Cuarteto 2026

Viernes 6

El Loco Amato

Q’ Lokura

Ulises Bueno

Track 1

Vacomoloko

Los Herrera

Chipote

The Monkey

Magui Olave

Simón Aguirre

Ulises Bueno

Sábado 7

LBC y Euge Quevedo

Dale Q’Va

Desakata2

La Pepa Brizuela

Damián Córdoba

Cachumba

Chipote

Monada

Lisandro Márquez

Valentina Márquez

De Party

Eugenia Quevedo. Foto: prensa

Cuánto salen las entradas para el Cosquín Cuarteto

Generales

Niños de 0 a 6 años: gratis

Niños de 6 a 12 años: $23.000

Entrada general (desde los 13 años): $69.000

Entradas VIP

Experiencia Cosquín Cuarteto Oro: $402.500

Acceso directo

Catering de comida y bebida libre

Vista central preferencial

Baños exclusivos

Sector Plata: $230.000

Ingreso directo

Recepción de comida y bebida

Barra de bebidas exclusiva

Vista lateral preferencial

Baños exclusivos

Dónde comprar las entradas

Las entradas para el festival se compran en la página web Edén Entradas y aparecen en formato código en el celular por la app Quentro. Otra opción es la presencialidad en la boletería de la Plaza Próspero Molina o en la Secretaría de Turismo de Cosquín.

Cosquín Cuarteto Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

