viernes, 6 de febrero de 2026, 14:04
Cosquín Cuarteto
Cosquín Cuarteto

El festival de Cosquín Cuarteto se realiza en la ciudad homónima y reúne reconocidos artistas en el género musical cordobés por excelencia. La tierra de Rodrigo y la Mona Giménez festeja año a año en la Plaza Próspero Molina, al finalizar el festival de folklore.

Los días 6 y 7 de febrero desde las 19:30 horas comienza esta celebración que albergará a muchísimos artistas tales como Ulises Bueno, LBC y Euge Quevedo, El Loco Amato y Desakata2. El predio se llena de gente con una entrada general de menos de $70.000 pesos.



Uno por uno: la grilla de artistas del Cosquín Cuarteto 2026

Viernes 6

  • El Loco Amato
  • Q’ Lokura
  • Ulises Bueno
  • Track 1
  • Vacomoloko
  • Los Herrera
  • Chipote
  • The Monkey
  • Magui Olave
  • Simón Aguirre



Sábado 7

  • LBC y Euge Quevedo
  • Dale Q’Va
  • Desakata2
  • La Pepa Brizuela
  • Damián Córdoba
  • Cachumba
  • Chipote
  • Monada
  • Lisandro Márquez
  • Valentina Márquez
  • De Party



Cuánto salen las entradas para el Cosquín Cuarteto

Generales

  • Niños de 0 a 6 años: gratis
  • Niños de 6 a 12 años: $23.000
  • Entrada general (desde los 13 años): $69.000

Entradas VIP

Experiencia Cosquín Cuarteto Oro: $402.500

  • Acceso directo
  • Catering de comida y bebida libre
  • Vista central preferencial
  • Baños exclusivos

Sector Plata: $230.000

  • Ingreso directo
  • Recepción de comida y bebida
  • Barra de bebidas exclusiva
  • Vista lateral preferencial
  • Baños exclusivos

Dónde comprar las entradas

Las entradas para el festival se compran en la página web Edén Entradas y aparecen en formato código en el celular por la app Quentro. Otra opción es la presencialidad en la boletería de la Plaza Próspero Molina o en la Secretaría de Turismo de Cosquín.



La opción virtual requiere una verificación antes de mostrar la entrada en la app:

  • Validación por código: Esta opción está disponible desde el primer día de la venta hasta 5 días antes del evento. El cliente debe esperar hasta 72 horas hábiles para cualquier tarjeta. El código de autorización está compuesto por 6 dígitos y un asterisco. Una vez que deje de figurar, el cupón se añadirá a la cuenta con el código y el nombre del evento. Recuerde no incluir el asterisco al verificar.
  • Validación por monto: Esta opción está disponible hasta 5 días antes del evento. Debes ingresar un monto de 4 dígitos SIN coma que se enviará como consumo adicional de forma instantánea. Recuerde no incluir la coma al verificar.