Gualeguaychú palpita la Fiesta Popular del 25 de Mayo Foto: gualeguaychu.gov

Hay celebraciones que se sienten como un viaje en el tiempo. Y en Gualeguaychú, la Fiesta Popular del 25 de Mayo es una de esas: una jornada donde la tradición se vive en la calle, con danzas sobre la pasarela, desfile, música y puestos que recrean el espíritu de 1810 con comida y bebida de época, vestuario y ambientación incluida.

La convocatoria ya está en marcha y tiene un dato clave para quienes quieran participar con instituciones, grupos o propuestas: la inscripción cierra el viernes 15 de mayo.

¿Qué es la Fiesta Popular del 25 de Mayo y por qué convoca tanto?

La celebración es considerada una de las más importantes del calendario local y reúne a instituciones educativas, fuerzas armadas y de seguridad, agrupaciones tradicionalistas, artistas, cuerpos de baile y a miles de vecinos.

Además, no es nueva: la Fiesta Popular se realizó por primera vez en 2001 en Plaza San Martín y desde 2004 se desarrolla en el Corsódromo, donde se consolidó como un encuentro masivo que, según datos difundidos por el municipio, llega a reunir alrededor de 30 mil asistentes.

La clave que todos buscan: “comida y bebida de 1810”

Uno de los atractivos más comentados son los puestos con estética de época, divididos en categorías como Pulperías y Temas libres, donde se elaboran y venden comidas y bebidas típicas, con vestimenta y decoración alusivas, en un marco tipo concurso que apunta a rescatar costumbres y tradiciones.

Puestos estilo 1810, danzas y desfile Foto: gualeguaychu.gov

Y si te preguntás qué se tomaba o comía en aquellos años, hay curiosidades que sirven para inspirar recetas y ambientación: en registros y columnas especializadas se menciona, por ejemplo, mazamorra, charqui, pastelitos (entre otros) y bebidas como vino dulce tipo “Carlón” en determinados sectores sociales.

Cómo inscribirse para participar (paso a paso)

Si querés ser parte formal de la Fiesta Popular 25 de Mayo 2026, el trámite se realiza de manera presencial con documentación específica:

1) Dónde se presenta la documentación

La entrega se hace en la Oficina de Ceremonial y Protocolo, ubicada en Yrigoyen 75.

2) Qué tenés que presentar

Según lo informado oficialmente, se solicita:

Planilla completa

Fotocopia de DNI

Constancia de CUIL

CBU del responsable

3) Formularios y material disponible

También se encuentran para descargar la planilla de inscripción, el reglamento general, la planilla para baile y el material correspondiente a concursos y danzas tradicionales como Pericón, Vals, Chamamé y Candombe.

Inscripción, requisitos y cronograma Foto: gualeguaychu.gov

La fecha límite de inscripción indicada es el viernes 15 de mayo.

Cronograma: lo que se viene antes del gran día

Para quienes se anotan con puestos o participación artística, el municipio difundió una hoja de ruta con hitos puntuales:

Sábado 16 de mayo (10 h): sorteo de puestos de venta en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación .

Lunes 18 de mayo (20 h): capacitación para responsables (mismo lugar).

Del lunes 18 al viernes 22: ensayos en la pasarela del Corsódromo, de 9 a 11 y de 15 a 17.

¿Qué pasa el 25? Actos oficiales + fiesta en el Corsódromo

La jornada patria suele arrancar temprano con actividades oficiales en Plaza San Martín (izamiento y homenaje), continúa con el Tedeum en la Catedral San José y luego con el acto protocolar y el desfile cívico-militar en el Parque de la Estación.

Después llega el momento más esperado: la gran Fiesta Popular en el Corsódromo, con presentaciones sobre la pasarela e interpretaciones de ritmos tradicionales como el Vals a Gualeguaychú, Pericón, Chamamé y Candombe, en un tramo que puede reunir a más de 2.000 participantes en escena entre música y danza.