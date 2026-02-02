Se viene el Cosquín Cuarteto 2026: días, horarios y precio de las entradas del festival de música más esperado
Cosquín Cuarteto convierte a la ciudad serrana en el corazón del ritmo cordobés, convocando a los grandes referentes del género. Cada febrero, la Plaza Próspero Molina explota en una fiesta popular que toma vida tras el cierre del folklore. El lema de estas dos noches imperdibles es: “Cosquín late al ritmo del cuarteto”.
El festival de Cosquín Cuarteto se realiza en la ciudad homónima y reúne reconocidos artistas en el género musical cordobés por excelencia. La tierra de Rodrigo y la Mona Giménez festeja año a año el cuarteto como celebración popular en la Plaza Próspero Molina, al finalizar el festival de folklore.
Los días 6 y 7 de febrero alrededor de las 19:30 horas comienza esta celebración que albergará a muchísimos artistas tales como Ulises Bueno, LBC y Euge Quevedo, El Loco Amato y Desakata2. El predio se llena de gente con una entrada general de menos de $70.000 pesos.
Uno por uno: la grilla de artistas
Viernes 6
- El Loco Amato
- Q’ Lokura
- Ulises Bueno
- Track 1
- Vacomoloko
- Los Herrera
- Chipote
- The Monkey
- Magui Olave
- Simón Aguirre
Sábado 7
- LBC y Euge Quevedo
- Dale Q’Va
- Desakata2
- La Pepa Brizuela
- Damián Córdoba
- Cachumba
- Chipote
- Monada
- Lisandro Márquez
- Valentina Márquez
- De Party
Cuánto salen las entradas para el Cosquín Cuarteto
Generales
- Niños de 0 a 6 años: gratis
- Niños de 6 a 12 años: $23.000
- Entrada general (desde los 13 años): $69.000
Entradas VIP
Experiencia Cosquín Cuarteto Oro: $402.500
- Acceso directo
- Catering de comida y bebida libre
- Vista central preferencial
- Baños exclusivos
Sector Plata: $230.000
- Ingreso directo
- Recepción de comida y bebida
- Barra de bebidas exclusiva
- Vista lateral preferencial
- Baños exclusivos
Dónde comprar las entradas
Las entradas para el festival se compran en la página web Edén Entradas y aparecen en formato código en el celular por la app Quentro. Otra opción es la presencialidad en la boletería de la Plaza Próspero Molina o en la Secretaría de Turismo de Cosquín.
La opción virtual requiere una verificación antes de mostrar la entrada en la app:
- Validación por código: Esta opción está disponible desde el primer día de la venta hasta 5 días antes del evento. El cliente debe esperar hasta 72 horas hábiles para cualquier tarjeta. El código de autorización está compuesto por 6 dígitos y un asterisco. Una vez que deje de figurar, el cupón se añadirá a la cuenta con el código y el nombre del evento. Recuerde no incluir el asterisco al verificar.
- Validación por monto Esta opción está disponible hasta 5 días antes del evento. Debes ingresar un monto de 4 dígitos SIN coma que se enviará como consumo adicional de forma instantánea. Recuerde no incluir la coma al verificar.