Buenos Aires Matsuri: el festival japonés que se puede disfrutar en la Ciudad totalmente gratis y es el plan ideal para estas vacaciones

Será el 17 y 18 de enero en Mercat Villa Crespo, con gastronomía callejera, feria asiática y shows en vivo.

Buenos Aires Matsuri 2026 en Mercat Villa Crespo, una celebración a la cultura japonesa en la Ciudad. Foto: Gentileza Mercat Villa Crespo

La celebración japonesa, expresada en los tradicionales “matsuri” (festival en japonés), llega a la Ciudad de Buenos Aires este enero, con comidas típicas, shows en vivo y feria asiática, con entrada totalmente libre y gratuita.

La tercera edición del “Buenos Aires Matsuri” será el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 12 a 20, en Mercat Villa Crespo. Tendrá cultura, música y sabores tradicionales japoneses.

El festival, que en su edición 2025 convocó a más de 15.000 personas, celebra la riqueza de la comunidad japonesa en Argentina, motivo por el cual fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura Porteña, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del calendario cultural de verano.

Buenos Aires Matsuri 2026 en Mercat Villa Crespo, una celebración a la cultura japonesa en la Ciudad. Foto: Gentileza Mercat Villa Crespo

Buenos Aires Matsuri 2026: entradas y cómo llegar

El evento es abierto a todo público, invitando a residentes y turistas a vivir una experiencia única que combina arte, cultura, tradición y gastronomía en un solo lugar. El ingreso es totalmente gratis y libre.

Mercat Villa Crespo está ubicado en Thames 747, Ciudad de Buenos Aires.

La agenda del evento

Habrá mucha música J-POP junto a sonidos y danzas tradicionales, además se ofrecerá una gran variedad de street food japonés a precios accesibles, con opciones desde $5.000: onigiri, sando, karaage, yakitori, takoyaki, okonomiyaki, donburi, bento y dulces tradicionales.

Shows en vivo

Bandas en vivo

J-Pop y J-Pop dancers

Tambores Taiko

Danzas tradicionales japonesas

Bon Odori, la danza colectiva que simboliza comunidad y celebración

También se podrán recorrer más de 50 stands con productos japoneses de decoración, artesanías, manga, anime, moda y objetos tradicionales. Y como siempre, habrá espacio para cosplayers, un clásico de la celebración.

Buenos Aires Matsuri 2026 en Mercat Villa Crespo, una celebración a la cultura japonesa en la Ciudad. Foto: Gentileza Mercat Villa Crespo

La tradición que crece cada año

Los matsuri son festivales tradicionales japoneses que se realizan en distintos momentos del año y expresan la identidad cultural de la comunidad japonesa, una de las más numerosas dentro de las comunidades de origen asiático en la Argentina, con más de 60.000 miembros. En Buenos Aires, estas celebraciones convocan cada vez a más público y funcionan como un puente cultural entre Japón y Argentina, combinando gastronomía, música y danzas tradicionales.

“La comunidad japonesa tiene un legado profundo en la Argentina, que se expresa en la gastronomía, la cultura y también en sus celebraciones. Los matsuri son una forma de encontrarnos, de compartir y de mantener vivas tradiciones que siguen teniendo sentido hoy”, señala Sergio Asato, curador y productor de Mercat Villa Crespo.

El matsuri de verano celebra la estación más calurosa del año con comida típica, danzas tradicionales y música en vivo, e invita a los asistentes a vestir yukata, los kimonos livianos de verano que aportan color y autenticidad al festival.