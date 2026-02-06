Un abogado sufrió el acarreo de su auto tras estacionarlo en un lugar para discapacitados:

Abogado que sacó su auto de la playa de infractores sin pagar. Foto: Captura de video.

Un abogado sufrió el acarreo de su auto luego de estacionarlo en un lugar para discapacitados y, en la playa de infractores, lo retiró sin pagar la multa ni el acarreo.

El hombre está acusado del delito de defraudación por sustracción, que prevé una pena de un mes a 6 años de prisión.

Abogado retira su auto sin pagar de una playa de acarreo de la Ciudad. Video: NA.

El fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Leonel Gómez Barbella, solicitó que vaya a juicio oral.

El supervisor de la playa de infractores “SAVBA”, que pertenece al Área de Asistencia de Seguridad Vial del GCBA, denunció que una de las grúas remolcó una camioneta Ford Ecosport que se encontraba mal estacionada en un espacio para personas con discapacidad, sobre la calle Libertad, en Recoleta.

El vehículo fue llevado al playón de infractores que funciona en Eduardo Couture 2297, detrás de la Facultad de Derecho.

Horas más tarde, un empleado del predio le informó al supervisor que la camioneta remolcada ya no se encontraba en el lugar, por lo que, al revisar las cámaras de seguridad, se constató que un hombre fue al predio, se subió a la Ford Ecosport y aprovechó la salida de una grúa para retirarse del lugar, sin pagar la multa ni el acarreo.