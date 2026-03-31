Glaciares de Argentina, maravillas naturales

La modificación de la Ley de Glaciares 26.639, impulsada por el gobierno de Javier Milei, generó una fuerte reacción en el arco jurídico ambiental. En una análisis detallado de la situación, el abogado ambientalista Jorge Daneri advirtió sobre las graves consecuencias que tendría modificar la normativa vigente en diálogo con Canal 26 y señaló que el proyecto no solo carece de sustento técnico, sino que vulnera principios constitucionales básicos.

Uno de los puntos de mayor fricción radicó en el argumento oficial que sostiene que los recursos naturales pertenecen exclusivamente a las provincias. Según la visión de Daneri, este enfoque es arriesgado: la modificación de la ley nacional podría desencadenar conflictos de competencia y otorgar a las administraciones provinciales la libertad de dictar legislaciones mucho más permisivas.

Para el especialista, esto encendería las alarmas sobre la unidad de protección ambiental en el país y permitiría que intereses locales o presiones extractivas perforen el estándar de cuidado que hoy garantiza la norma nacional.

En diálogo con Canal 26, cuestionó los puntos más sensibles de la Ley de Glaciares. Foto: ERA Verde

Mendoza: la batalla por el agua en el desierto en el marco de la Ley de Glaciares

El debate cobró una relevancia crítica al analizar casos como el de Mendoza. Al ser una zona árida, la provincia depende vitalmente del ciclo de deshielo. Daneri hizo especial hincapié en que la protección de los glaciares de roca y las zonas periglaciares no es una cuestión meramente paisajística, sino una necesidad de supervivencia hídrica.

En este contexto, cualquier intento de equilibrar la protección del agua con el desarrollo minero que implique flexibilizar la ley actual pondría en jaque la seguridad hídrica de las poblaciones que habitan zonas desérticas. Esta fue una de las razones por las cuales el abogado sostuvo que la reforma es inconstitucional, ya que atenta directamente contra la defensa de los recursos naturales esenciales.

Además, Daneri cuestionó las formas y los fundamentos que utilizó el Gobierno para incluir este tema en el período de sesiones extraordinarias del Congreso durante febrero. Para el abogado, resultó inadmisible que un cambio de esta magnitud se pretenda aprobar sin un estudio exhaustivo y multidisciplinario que respalde las modificaciones.

En este sentido, desmintió las proyecciones oficiales que aseguran que la reforma podría generar hasta un millón de empleos mineros. Para el letrado, este tipo de afirmaciones sin sustento técnico son una muestra clara de la falta de rigor con la que se elaboró el proyecto, priorizando consignas políticas por sobre la evidencia científica.

Los cuestionamientos sobre la audiencia pública en el Congreso

Otro de los puntos críticos señalados por Daneri fue la restricción en la participación ciudadana. El especialista reclamó que, pese a que se anotaron casi 30.000 personas para participar de la audiencia pública, solo se permitió la exposición de 200 oradores. Este recorte en el debate democrático reforzó la percepción de un proceso acelerado y poco transparente.

El camino hacia la Justicia de aprobarse la Ley de Glaciares

Ante la posibilidad de que el proyecto obtenga la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, el mensaje del sector ambientalista es contundente: la disputa se trasladará a Tribunales. Daneri confirmó que de aprobarse la reforma tal como está planteada, acudirán a la Justicia para frenar lo que consideran un atropello contra el patrimonio ambiental en Argentina.

El letrado cuestionó la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de Glaciares que busca aprobar el Gobierno en Diputados. Foto: ERA Verde

Quién es Jorge Daneri, el abogado ambientalista que reclamó por la inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares

Jorge Oscar Daneri es un abogado especializado en Derecho Ambiental con una trayectoria de más de 30 años en la defensa de los recursos naturales y la gestión sustentable en Argentina y la región. Egresado de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Córdoba, consolidó su perfil como uno de los referentes técnicos más consultados en conflictos socioambientales de escala nacional e internacional.

Su experiencia se divide en tres ejes fundamentales:

Referente en Organizaciones Civiles: es una figura central en la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y tuvo un rol histórico en la Fundación Cauce (Cultura Ambiental Causas Ecologistas) . Desde estos espacios, lideró litigios estratégicos para la protección de cuencas hídricas, humedales y ecosistemas de montaña.

Experto en Gestión y Política Ambiental: se desempeñó como Director de la Unidad de Gestión Ambiental de la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde coordinó investigaciones críticas sobre el impacto de grandes obras de infraestructura y actividades extractivas.

Docencia y Consultoría: es docente en posgrados de Derecho Ambiental y actuó como consultor para organismos internacionales y gobiernos provinciales en la redacción de normativas de protección de biodiversidad.

A lo largo de su carrera, Daneri se especializó en el Principio de No Regresión Ambiental, una doctrina jurídica que sostiene que las leyes de protección de la naturaleza no pueden retroceder una vez que han sido conquistadas, argumento que hoy es la base de su resistencia contra la reforma de la Ley de Glaciares.