La marca premium se extiende Foto: prensa

Lucciano’s amplía su línea de alfajores premium con el lanzamiento de los nuevos alfajores y conitos de frutos rojos, una propuesta que combina sensibilidad estética y una experiencia de sabor que invita a volver a ese lugar íntimo donde nace lo auténtico. A partir del viernes 6 de febrero, los productos están disponibles en todas las sucursales del país y en la tienda online.

Bajo el concepto “Recordá tu inspiración”, el lanzamiento propone una pausa al ritmo cotidiano para reconectar con aquello que impulsa a crear, imaginar y disfrutar sin reglas. Este sabor se presenta como una línea que dialoga con la infancia y lo sensorial. En esta nueva variedad, el sabor funciona como un disparador emocional, con una combinación que dialoga con lo lúdico, lo estético y lo contemporáneo.

Nuevo lanzamiento Foto: prensa

Con esta incorporación, la marca amplía su línea de alfajores premium a seis variedades, consolidando su propuesta comercial y ofreciendo nuevas alternativas a quienes buscan experiencias de sabor diferenciales. Tras el éxito de ediciones anteriores como el Alfajor de Pistacchio, Lucciano’s sigue apostando a ampliar su familia de alfajores y conitos con sabores que conectan con el consumo actual y amplían las ocasiones de disfrute.

“En Lucciano’s venimos desarrollando la línea de alfajores como una extensión natural del universo de la marca. En cada lanzamiento buscamos dar un salto de calidad: partimos de lo que ya existe dentro de una categoría tradicional para elevarla, trabajando con materias primas premium, una búsqueda constante de excelencia y un cuidado estético muy definido, alineado con los estándares con los que abordamos todos nuestros productos”, señala Christian Otero, Director de Lucciano´s.

Una línea en expansión

Este lanzamiento acompaña el crecimiento sostenido de Lucciano’s y la evolución de su familia de productos premium, sumando una nueva experiencia de sabor que amplía el universo de la marca. Con una fuerte presencia en puntos de venta físicos y digitales, la nueva línea se suma así a un portfolio que continúa ampliándose y consolidándose como uno de los pilares del negocio.

Lucciano's sorprende con nuevo alfajor Foto: prensa

Producto, estética y experiencia

Alfajor de Frutos Rojos

Alfajor relleno de dulce de leche con un corazón de frutilla, arándano, mora y frambuesa, cubierto con chocolate blanco belga sabor frutos rojos, elaborado con frutas liofilizadas.

Conito de Frutos Rojos

Conito relleno de dulce de leche artesanal con un corazón de frutos rojos —frutilla, arándano, mora y frambuesa—, cubierto con chocolate blanco belga sabor frutos rojos, con frutas liofilizadas.

Como parte de la campaña, ingresando a recordatuinspiracion.com, los clientes podrán participar por un viaje para dos personas con todo incluido para vivir la Experiencia PINK y ser parte de los primeros en descubrir este nuevo lanzamiento.

Los productos ya se encuentran disponibles en todas las sucursales de Lucciano’s del país y en la tienda online.