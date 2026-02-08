Dónde comprar barato y bueno Foto: redes

En pleno corazón de Palermo, la Ciudad de Buenos Aires ya vive uno de los eventos de consumo más comentados del verano. Con la mira puesta en aliviar los bolsillos y ofrecer precios realmente accesibles, llegó a La Rural una nueva edición del Re!Outlet, el mega espacio organizado por el grupo IRSA que promete convertirse en el imán del público durante febrero. Y no es para menos: se reúnen decenas de marcas líderes, descuentos fuertes y miles de productos con precios que nada tienen que ver con los de los shoppings tradicionales.

En un contexto donde la búsqueda de ofertas se volvió prioridad absoluta, este mega outlet aparece como una alternativa concreta para quienes necesitan renovar placard sin gastar una fortuna. Según anticiparon desde la organización, el objetivo es claro: liquidar stock, despejar depósitos y permitir que el consumidor acceda a primeras marcas a precios de liquidación, justo antes del recambio de temporada. La entrada es gratuita y el predio fue acondicionado especialmente para recibir a una marea de compradores que, tal como viene ocurriendo con ferias similares, suele llegar incluso antes del horario de apertura.

El outlet más barato de CABA Foto: redes

Las marcas que participan en el Re!Outlet 2026

La edición de este año es la más ambiciosa hasta el momento e incluye desde gigantes del deporte hasta etiquetas de moda urbana, diseño y accesorios premium. El listado confirma por qué el evento genera tanta expectativa entre los buscadores de oportunidades:

Deportes y zapatillas

Adidas, Nike, Puma, Reebok, Skechers, Fila, Topper, Brooksfield, 361 y Boardriders.

Un combo irresistible para quienes buscan renovar calzado deportivo o encontrar esos modelos clásicos que en temporada regular se venden a precio pleno.

Moda adulta y urbana

Levi’s, Lee, Wrangler, King of the Kongo, Akiabara, Portsaid, Desiderata, Yagmour, Rochas, 47 Street, La Martina, Cardón, Perramus, Markova, Tucci, Kosiuko y Las Pepas.

Indumentaria de temporada pasada, básicos de todos los días y prendas icónicas que suelen durar años.

Internacionales y premium

H&M, Forever 21, Bershka, Massimo Dutti, Bimba y Lola, GAP y Banana Republic.

Para quienes buscan estilo europeo y americano sin pagar cifras elevadas.

Moda infantil

Carter’s, Little Akiabara, Grisino, Wanama Kids y Cheeky.

Una oportunidad clave para familias que necesitan equipar a los más chicos.

Perfumería y estética

La Parfumerie y Azzaro, con fragancias y sets en liquidación.

Hogar y decoración

Como novedad, llega la marca Volf con artículos de bazar y blanquería.

Re! Outlet Foto: redes

Horarios, ubicación y tips para aprovechar la feria

El evento funciona desde el 5 de febrero, todos los días de 12 a 20, en La Rural (Av. Sarmiento 2704). Se puede llegar fácilmente en colectivo o en Subte D (Estación Plaza Italia). El predio cuenta con estacionamiento, aunque se espera alta concurrencia los fines de semana y se recomienda transporte público.

Un dato clave: el stock rota todos los días. Zapatillas clásicas, camperas de abrigo y productos más buscados vuelan. La organización sugiere descargar la app oficial para agilizar pagos y acceder a descuentos que llegan hasta el 50%.