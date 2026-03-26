Un viaje inmersivo a la ciudad de Carcassonne Foto: Foto generada con IA

Buenos Aires vuelve a sorprender con una propuesta que combina fantasía, historia y tecnología como nunca antes. Una ciudad medieval inmersiva desembarcó en la capital argentina para transportar al público a un universo de caballeros, brujas, dragones y reinos legendarios, donde cada visitante deja de ser espectador para convertirse en protagonista de una aventura épica. La experiencia promete conquistar tanto a fanáticos del medieval fantasy como a quienes buscan un plan distinto, impactante y altamente instagrameable.

Con escenografías a gran escala, actores en vivo y una narrativa envolvente, esta atracción se perfila como uno de los eventos más atractivos del año en Buenos Aires, ideal para ir en pareja, con amigos o incluso en familia.

¿De qué trata la nueva experiencia inmersiva medieval que llegó a Buenos Aires?

La propuesta invita a los asistentes a recorrer una ciudad medieval recreada al detalle, donde cada callejón, taberna, fortaleza y mercado oculta secretos, desafíos y personajes con historias propias. Desde el momento en que cruzás la entrada, el mundo moderno queda atrás: pasás a formar parte de un reino antiguo en el que deberás tomar decisiones, interactuar con aldeanos, nobles, guerreros y criaturas mágicas.

Durante el recorrido, los visitantes pueden encontrarse con caballeros entrenando para la batalla, brujas que lanzan conjuros, narradores que relatan antiguas profecías y hasta la presencia imponente de dragones que marcan el pulso de la historia. La experiencia combina teatro inmersivo, efectos visuales, sonido envolvente y ambientación sensorial, logrando una sensación de realismo sorprendente.

No se trata solo de mirar: el público participa, recibe misiones, elige caminos narrativos y vive una aventura personalizada, lo que convierte cada visita en una experiencia única e irrepetible.

La última fortaleza llega a La Rural Foto: prensa

¿Dónde se realiza esta innovadora atracción en Buenos Aires?

La ciudad medieval inmersiva se desarrolla desde el 20 de marzo en el Pabellón Frers de La Rural. El predio fue completamente transformado para recrear un auténtico entorno medieval, con estructuras de gran escala, iluminación teatral y tecnología de última generación.

El lugar cuenta con sectores temáticos diferenciados, áreas de descanso y espacios pensados para la experiencia fotográfica, algo clave para quienes buscan contenido impactante para redes sociales. Además, el recorrido está pensado para ser accesible y seguro, manteniendo siempre la inmersión como eje principal.

Días, horarios y duración de la experiencia inmersiva

La experiencia está ubicada en Av. Santa Fe 4363, en la Ciudad de Buenos Aires. Puede visitarse de martes a jueves de 12 a 20, mientras que los viernes, sábados, domingos y feriados el horario se extiende de 10 a 21.

Horarios: suele haber múltiples funciones por día, con turnos tanto por la tarde como por la noche.

Duración: el recorrido completo tiene una duración aproximada 45 minutos, aunque muchos visitantes permanecen más tiempo explorando los espacios y participando de las actividades adicionales.

Las entradas están disponibles a través de La Rural Ticket.

Se recomienda llegar con anticipación y adquirir las entradas previamente, ya que los cupos suelen ser limitados para garantizar una experiencia inmersiva de calidad.

Una aventura épica en realidad virtual Foto: Prensa

Una aventura que marca tendencia en el entretenimiento

Las experiencias inmersivas son una tendencia global y esta ciudad medieval confirma que Buenos Aires está a la altura de las grandes capitales del entretenimiento. Con una propuesta visual impactante, una historia atrapante y un nivel de producción poco habitual, esta atracción se convierte en una parada obligatoria para quienes buscan vivir algo completamente distinto.

Si alguna vez soñaste con caminar entre castillos, enfrentarte a dragones o formar parte de una leyenda medieval, esta experiencia te da la oportunidad de hacerlo sin salir de Buenos Aires. Un viaje en el tiempo, una aventura épica y un plan ideal que promete convertirse en uno de los grandes fenómenos del año.