Re outlet en La Rural. Foto: Instagram/revistalocally

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a ser escenario de descuentos y oportunidades de shopping con la cuarta edición del Re!Outlet, el tradicional evento que reúne marcas premium de indumentaria en La Rural.

En esta edición, el evento contará con más de 80 firmas participantes y la incorporación de la reconocida marca australiana de ropa urbana Rusty, ampliando la oferta para los amantes de la moda y el estilo de vida relajado.

Rusty, la gran marca estrella que se presenta en La Rural

Rusty, originaria del mundo del surf, se destaca por su indumentaria urbana y remeras para hombres, mujeres y niños, así como por accesorios como mochilas, gorras, ojotas y calzado. La marca ofrece remeras, camisas, buzos y camperas con una estética de playa moderna y relajada, que busca trasladar el espíritu surfer a la moda urbana.

La marca australiana Rusty llega a La Rural. Foto: Instagram/rusty_argentina

Los visitantes que se acerquen al sector rosa del ReOutlet podrán acceder a productos con descuentos de hasta el 50% y realizar pagos mediante diversos medios digitales, incluyendo la app oficial del evento, recomendada por los organizadores para aprovechar todas las promociones y beneficios. La feria abrió sus puertas el 5 de febrero y funciona de lunes a domingo de 12 a 20 horas y hasta el próximo domingo 1 de marzo.

Apertura de OH!, un nuevo centro comercial

El ReOutlet no es la única novedad en el panorama comercial de la ciudad: también se anunció la apertura de OH! Buenos Aires, un nuevo centro de compras ubicado en el terreno del antiguo Buenos Aires Design, en la intersección de Av. Pueyrredón y Azcuénaga, en Recoleta.

El proyecto apunta a revitalizar una zona estratégica de la ciudad y combina un modelo de eficiencia energética con una propuesta arquitectónica innovadora. Contará con cuatro patios centrales de 100 m² cada uno, que permiten iluminación natural y ventilación cruzada, reduciendo la necesidad de climatización artificial. Asimismo, se instalarán ventiladores y estufas solo cuando sea necesario, disminuyendo significativamente el consumo energético y los gastos de mantenimiento. El estacionamiento subterráneo tendrá capacidad para 500 autos.

Recoleta y la reapertura de un importante centro comercial. Foto: Freepik

En términos comerciales, OH! Buenos Aires reunirá marcas nacionales de prestigio como La Martina y Kosiuko, junto con firmas internacionales reconocidas como Stella McCartney, Golden Goose, Hunter, Juicy Couture y Vilebrequin. Además, su terraza de 160 metros cuadrados ofrecerá más de 30 propuestas gastronómicas, incluyendo cadenas internacionales y locales, con nombres confirmados como Le Pain Quotidien, Starbucks, Lucciano’s, Möoi y La Panera Rosa.

Con la llegada de Rusty al ReOutlet y la apertura de OH! Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires se consolida como un punto clave para los fanáticos de la moda y la gastronomía, ofreciendo experiencias de compra que combinan estilo, descuentos y entretenimiento en espacios innovadores y sustentables.