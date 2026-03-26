Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es uno de los eventos culturales más importantes de América Latina, consolidándose como un punto de encuentro esencial entre escritores, lectores, editores y profesionales del mundo literario. Durante casi tres semanas, miles de personas podrán disfrutar de charlas, debates y presentaciones que permiten explorar a fondo el mundo de la literatura.

En 2026, la feria celebra su 50° aniversario, por lo que habrá un pabellón especial que recorrerá esta “tradición dorada”, además de actividades conmemorativas para celebrar medio siglo de literatura. Con Perú como país invitado de honor, aportará su mirada cultural y literaria a este histórico encuentro.

Feria del Libro.

¿Cuándo empieza la Feria del Libro 2026?

El evento se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Los horarios de visita son:

Lunes a viernes: 14 a 22

Sábados, domingos y feriados: 13 a 22

La ceremonia inaugural se realizará el 23 de abril a las 18 con un discurso a cargo de tres reconocidas escritoras: Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero. Para esta edición, la ciudad invitada de honor es Riyadh. El acto de inauguración se llevará a cabo el jueves 24 de abril a las 18 h y estará a cargo de Juan Sasturain.

La programación de la Feria del Libro es tan amplia como fascinante. La mejor manera de no perderse ninguna actividad es consultando la agenda online disponible en el sitio oficial del evento, donde se actualizan diariamente todos los eventos. La grilla incluye desde presentaciones de libros y firmas de ejemplares, hasta debates, mesas redondas con figuras reconocidas y charlas abiertas al público con referentes de diversos ámbitos.

Feria del Libro. Foto: NA

Cómo llegar a La Rural para asistir a la Feria del Libro 2026

El acceso al predio se puede hacer por las siguientes entradas:

Cómo llegar:

Av. Santa Fe 4201

Av. Sarmiento 2704 (con estacionamiento)

Av. Cerviño 4474 (con estacionamiento)

La Feria del Libro 2026 promete convertirse en un epicentro cultural único, combinando literatura, charlas, talleres y encuentros con autores nacionales e internacionales, celebrando cinco décadas de historia y el constante impulso de la lectura en la región. El ingreso gratuito para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares, docentes (con recibo de sueldo) y personas con discapacidad (con comprobante que acredite esa condición).