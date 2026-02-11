Cortes en el Metrobus: a qué líneas afectan las interrupciones que anunció el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Es por obras de mantenimiento. Algunos cortes son hasta el 15 de febrero y otros hasta el 20.
Entre el 10 y el 20 de febrero, el Metrobús de Avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires, sufrirá algunos cortes y afectaciones, indicó el Gobierno de CABA.
Según la información oficial, la interrupción responde a obras de mantenimiento.
Corte en el Metrobús 9 de Julio entre el 10 y el 15 de febrero de 2026
En el sentido norte, se registrará un corte entre Chile y Moreno.
Corte en el Metrobús 9 de Julio entre el 11 y el 20 de febrero de 2026
En el sentido sur: estará cortado entre Teniente General Perón y Avenida Hipólito Yrigoyen.
Todas las líneas que circulan por el Metrobús 9 de Julio
El Metrobus 9 de Julio, en Buenos Aires, concentra a 12 líneas de colectivos en sus carriles centrales exclusivos, facilitando el transporte entre Arroyo y San Juan.
Las líneas que circulan son: 9, 10, 17, 39, 45, 59, 67, 70, 91, 98, 100 y 129.
- Cobertura: Se extiende por 3 km con 17 estaciones en el centro de la Avenida 9 de Julio.
- Conexiones: Funciona en paralelo a la Línea C de subtes y tiene combinaciones con las líneas A, B, D y E en la zona del Obelisco, Av. de Mayo e Independencia.
