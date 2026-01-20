Masterplan Dellepiane Foto: AUSA

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo la construcción de un Metrobús de 5 kilómetros que conectará el Conurbano Bonaerense con Capital Federal. El objetivo principal será disminuir el tránsito que se genera en hora pico.

El “Masterplan Dellepiane” incluye la creación del nuevo Metrobús, la construcción de un parque lineal con distintos lugares de entretenimiento para los más chicos y una obra hidráulica para entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán, que desembocan en el arroyo Cildañez y brindarán una mayor protección a los barrios cercanos ante tormentas intensas.

Nuevo Metrobús Foto: AUSA

Qué incluye la obra en la Autopista Dellepiane

El “Masterplan Dellepiane” propone dar continuidad a las colectoras de la autopista, la readecuación de carriles, la renovación de las subidas y bajadas y la incorporación del Metrobus Dellepiane. Este corredor conectará con el ya existente en la Autopista 25 de Mayo.

El nuevo Metrobús buscará facilitar el acceso a la Ciudad de Buenos Aires. En las horas pico, los embotellamientos pueden durar mucho tiempo ya que mucha gente se desplaza desde el Conurbano a trabajar o estudiar.

Masterplan Dellepiane Foto: AUSA

Por otro lado, el plan incluirá la construcción de un parque lineal de más de 4 kilómetros de largo a lo largo de la traza de la autopista, con postas deportivas, juegos infantiles y otros lugares de esparcimiento. Esto no solo aportará nuevos espacios verdes a la zona, sino que además ayudará a reducir el ruido que genera la autopista y también contribuirá a reducir su huella de carbono y la temperatura en las calles.

Qué recorrido hará el TramBus: la otra novedad de transporte en la Ciudad

El nuevo medio de transporte público eléctrico busca mejorar los viajes dentro del territorio porteño, además de reducir los tiempos de traslados y conseguir una mejora en la calidad de vida.

Funcionará con semáforos sincronizados por telemetría. Por ejemplo, si una unidad está llegando a una esquina, el verde se extiende hasta que pase, acortando los tiempos de viaje y otorgándole prioridad al Trambús.

El Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X

Con las paradas cada 500 metros de distancia, el recorrido que antes demoraba más de una hora y media, se acortará a menos de una hora. Se prevé que el servicio ofrezca una frecuencia de cuatro minutos en los horarios de mayor demanda.

Según lo informado por las autoridades, el boleto mínimo costará $568,82, mientras que el máximo será de $731,34. Las formaciones tienen instalados validadores que permiten usar el sistema multipago con tarjetas de crédito, débito o NFT, además de la tarjeta SUBE.