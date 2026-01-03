La Ciudad buscará transformar la forma de moverse de los porteños: llega un nuevo metrobús en un sitio estratégico

El proyecto contempla la construcción de un parque lineal de más de 4 kilómetros de largo que incluirá espacios de esparcimiento como postas deportivas y áreas verdes para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

tiene como objetivo transformar la forma de moverse de las más de 200 mil personas Foto: buenosaires.gob

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires ha comunicado la realización de un nuevo metrobús de casi 5 kilómetros de longitud en una autopista que vincula el conurbano con la Capital Federal.

La obra permitirá que el transporte público circule por un carril exclusivo, lo que aliviará la congestión de la ruta y evitará los embotellamientos.

Cómo es el proyecto del Gobierno

El Masterplan Dellepiane es un proyecto integral que tiene como objetivo transformar la forma de moverse de las más de 200 mil personas que transitan la Autopista Dellepiane todos los días, así como de miles de vecinos que viven en los barrios aledaños.

El carril exclusivo para transporte público tendrá 4,6 kilómetros de longitud y se conectará con la Avenida General Paz y el ya existente metrobús 25 de Mayo. En la misma línea, se establecerán 4 paradas aisladas del tránsito para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.

El eje principal del plan es el vial, que propone dar continuidad a las colectoras de la autopista Foto: buenosaires.gob

El eje principal del plan es el vial, que propone dar continuidad a las colectoras de la autopista, hoy interrumpidas por las vías del FFCC Belgrano Sur, la readecuación de carriles de la autopista en sí, la renovación de las subidas y bajadas y la incorporación del Metrobús Dellepiane: un nuevo corredor exclusivo para transporte público que se conectará con el ya existente en la AU 25 de Mayo.

Por otro lado, el plan incluye la construcción de un parque lineal de más de 4 kilómetros de largo a lo largo de la traza de la autopista, con postas deportivas, juegos infantiles y otros lugares de esparcimiento. Esto no solo aportará nuevos espacios verdes a la zona, sino que además ayudará a reducir el ruido que genera la autopista y también contribuirá a reducir su huella de carbono y la temperatura en las calles.

Por último, el masterplan propone también una obra hidráulica para entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán, que desembocan en el arroyo Cildañez y brindarán una mayor protección a los barrios cercanos ante tormentas intensas.

Masterplan Dellepiane: la gran transformación del sur de la Ciudad Foto: buenosaires.gob

Un túnel conectará dos importantes barrios porteños y disminuirá el tráfico

Un importante proyecto se desarrolla en los barrios porteños de Villa Luro y Liniers. Se trata de un túnel de doble mano que eliminará una barrera que producía grandes congestiones en sus alrededores.

De esta manera, el túnel construido permitirá que el tren Sarmiento siga su curso sin alterar el tránsito de vehículos en la calle, ya que pasarán por debajo.

Los detalles del túnel que unirá Villa Luro y Liniers

Esta obra permitirá la conexión entre ambos barrios, uniendo las calles Yerbal y Bacacay, que están conectadas por Irigoyen, dentro de la Comuna 10.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño es el encargado de llevar adelante esta obra, junto con Autopistas Urbanas (AUSA).

El corte de calle por las obras entre Villa Luro y Liniers. Foto: Google Maps

El túnel se desarrolla sobre las vías del tren Sarmiento, entre las estaciones de Liniers y Villa Luro. Esta noticia aparece como un alivio para ambos barrios, ya que será más fácil transitar por ellos, en especial en las horas pico.

La altura del túnel será de 4,30 metros, con la colocación de un carril para cada sentido de circulación. Además, unirá las calles Bacacay, en Liniers, y Yerbal, en Villa Luro.