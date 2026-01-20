Viajar parado. Foto: Freepik

El Metrobús de una importante ciudad de Latinoamérica implementó un cambio que representa un antes y un después para los pasajeros: ya no se permitirá viajar parado en el segundo piso de ciertas unidades.

Se trata de la Línea 7 de Ciudad de México, que busca reducir riesgos en un tramo donde la velocidad y el diseño de las unidades hace que quienes viajen de pie estén expuestos a caídas y accidentes. Además, la autoridad adelantó que habrá sanciones para quienes incumplan, con el objetivo de garantizar el orden y evitar incidentes.

Según las autoridades, esta medida es parte de un plan más amplio para mejorar la seguridad en el transporte público y reducir accidentes en rutas con alta demanda de pasajeros.

Línea 7 del Metrobús de Ciudad de México. Foto: Wikipedia

Qué pasa si me encuentran parado en el segundo piso del Metrobús de CDMX

Desde el Metrobús adelantaron que habrá sanciones quienes no cumplan con la nueva normativa.

Si bien todavía no se detallaron todas las multas o el monto exacto, la idea es que se aplique una acción correctiva para quienes no respeten la norma.

Por otro lado, se estudia la intervención del personal de vigilancia o supervisores a bordo, quienes podrán pedir a los pasajeros que se sienten o bajen al primer piso.

Viajar parado. Foto: Unsplash

Alternativas a la Línea 7 de CDMX

Especialistas señala que la medida impactará principalmente a los pasajeros que utilizan la Línea 7 en horas pico, cuando es común viajar de pie por falta de espacios.

Ante esto, las autoridades recomiendan:

Planear el viaje con más tiempo

Optar por horarios menos concurridos

Trasladarse hacia el primer piso de la unidad

Además, se reforzará la vigilancia en estaciones y en los accesos. De esta manera, se prevé evitar que la prohibición se incumpla.

El Metrobús, segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México

El Metrobús mueve más de 22 millones de usuarios al año en la Ciudad de México, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.