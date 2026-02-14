Choque y muerte en la ruta 2:

Un joven de 20 años murió y otras dos personas resultaron heridas tras el choque de un auto y una camioneta en la Ruta 2 durante el inicio del fin de semana largo de Carnaval.

Fuentes policiales informaron que el incidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 191, mano a Mar del Plata, por circunstancias que son motivos de investigación.

A causa del impacto, falleció el conductor del primer vehículo, identificado como Sebastián Traverso, de 20 años.

En tanto, el segundo rodado implicado en el hecho era conducido por Pablo Cortes, de 55 años, quien viajaba acompañado por Andrea Agariz, de 47 y ambos fueron trasladados al Hospital de Castelli con lesiones.

Conforme a los datos preliminares, la presunta causa sería una mala maniobra.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Castelli, a cargo de la fiscal Bruno Hermosa, que caratuló el hecho como “homicidio culposo”, mientras continúan las tareas para establecer con precisión cómo se produjo el siniestro fatal.