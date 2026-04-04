Ruta 2 Foto: Foto generada con IA

Cada Semana Santa, la Ruta 2 se transforma en uno de los corredores más transitados del país. Miles de autos avanzan rumbo a la Costa Atlántica para aprovechar el fin de semana largo, pero ese mismo movimiento masivo repite un problema que se cobra accidentes todos los años. No es una falla mecánica ni una imprudencia extrema: es un error simple, frecuente y subestimado, que puede convertirse en una trampa mortal.

El éxodo de Semana Santa: cuándo el riesgo crece

Desde las primeras horas del jueves santo y durante todo el viernes, la Ruta 2 registra picos de circulación muy por encima de lo habitual. A eso se suman factores típicos del otoño: lluvia intermitente, bancos de niebla, calzadas húmedas y menor visibilidad al amanecer y al anochecer.

En ese contexto, el cansancio, la ansiedad por llegar y la falsa sensación de “autopista despejada” generan un escenario ideal para que se repita el mismo error.

El error más grave: circular por el carril izquierdo de forma permanente

Uno de los comportamientos más peligrosos —y habituales— durante los fines de semana largos es mantenerse innecesariamente en el carril izquierdo, incluso cuando no se está sobrepasando a otro vehículo.

Aunque muchos lo naturalizan, el carril izquierdo no es un carril de circulación continua, sino un espacio exclusivo para adelantamientos. Ocuparlo sin razón provoca una cadena de riesgos:

Reduce la capacidad de frenado ante emergencias

Obliga a maniobras peligrosas de sobrepaso por la derecha

Genera reacciones impulsivas en otros conductores

Aumenta el riesgo de choques por alcance

Durante Semana Santa, con tránsito denso y vehículos de distintas velocidades, esta conducta se vuelve especialmente peligrosa.

La Ruta 2, un clásico para ir a Mar del Plata. Foto: NA

Por qué este error se vuelve crítico en Semana Santa

La Ruta 2 combina tramos de alta velocidad con un flujo irregular. Conviven autos familiares, combis, colectivos y camiones, muchos de ellos cargados y con tiempos de frenado distintos.

Cuando un vehículo se mantiene en el carril izquierdo a baja o media velocidad:

Se forman “tapones” invisibles

Se multiplican las maniobras bruscas

Se reduce el margen de reacción ante lluvia o niebla

El resultado no siempre es un choque inmediato, sino una suma de tensiones que termina en un accidente más adelante.

Lluvia, niebla y cansancio: los agravantes del fin de semana largo

Semana Santa suele coincidir con condiciones climáticas inestables. La niebla matinal, típica de la Ruta 2, reduce drásticamente la visibilidad y exige una conducción mucho más defensiva.

A eso se suma otro factor clave: muchos conductores salen de madrugada o manejan varias horas seguidas, con menor nivel de alerta. En ese estado, ocupar mal un carril, no mantener distancia o reaccionar tarde puede ser determinante.

Reglas simples que salvan vidas en la Ruta 2

Para viajar seguro durante Semana Santa, los especialistas en seguridad vial coinciden en algunas pautas básicas:

Circular siempre por el carril derecho

Usar el carril izquierdo solo para adelantar

Mantener distancia de seguridad, incluso en tránsito lento

Respetar las velocidades máximas, especialmente con lluvia

Evitar sobrepasos si no hay visibilidad plena

Son reglas conocidas, pero cuando se las ignora en masa, el riesgo se multiplica.

El regreso: otro momento crítico

El domingo de Pascua y el lunes feriado concentran el tránsito de regreso. Ahí aparece otro error recurrente: apurar maniobras por cansancio o por temor a las demoras.

Las estadísticas muestran que muchos accidentes ocurren no al salir, sino al volver, cuando el conductor ya está fatigado y menos atento. En ese tramo, respetar carriles y velocidades es aún más importante.

Viajar mejor es viajar con paciencia

Semana Santa no empieza en destino: empieza en la ruta. Evitar un error tan simple como usar mal el carril puede marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y una tragedia evitable.

La Ruta 2 puede ser segura si cada conductor entiende que manejar mejor no es llegar antes, sino llegar todos.