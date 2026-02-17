Controles de velocidad en la Ruta Provincial 2 rumbo a la Costa Atlántica. Foto: Seguridad Vial

Durante los períodos de vacaciones y fines de semana largos (como el feriado de Carnaval) se intensifica el tránsito vehicular hacia la Costa Atlántica, con miles de personas que se desplazan principalmente por la Ruta Provincial 2 rumbo a Mar del Plata y otros destinos balnearios.

A lo largo de ese corredor vial se encuentran instalados numerosos radares fijos, además de controles móviles, destinados a fiscalizar el cumplimiento de los límites de velocidad y labrar infracciones en caso de excesos.

Un conductor que parte desde Buenos Aires con destino a la costa atraviesa aproximadamente 18 dispositivos de medición distribuidos en distintos tramos.

Un conductor debe atravesar 18 radares de velocidad desde Buenos Aires a la Costa Atlántica. Foto: Seguridad Vial

Los automovilistas pueden consultar el mapa actualizado con la ubicación de los radares y las velocidades máximas permitidas en cada sector a través de los sitios oficiales habilitados.

Asimismo, quienes circulan por rutas bonaerenses tienen la posibilidad de revisar e imprimir sus infracciones de tránsito en el portal provincial correspondiente, donde también se informan direcciones y horarios de juzgados, además de documentación útil vinculada a la seguridad vial.

La ubicación de los radares móviles en la Ruta Provincial 2

La ubicación de los radares móviles en la Ruta Provincial 2. Foto: infraccionesba.gba.com.ar

¿Cómo viajar a Mar del Plata sin usar la Ruta Provincial 2?

La Ruta Provincial 2 es la más directa y segura para llegar o volver de Mar del Plata desde Buenos Aires. Son 415 kilómetros, por lo que es la más elegida.

Una opción para evitar el caos de tránsito y ahorrarse algunos pesos de peajes para quienes se dirigen o vuelven desde Mar del Plata es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11, con un recorrido de 486 kilómetros.

La Ruta Provincial 2 es la más directa y segura para llegar o volver de Mar del Plata desde Buenos Aires. Foto: NA

Otro camino más solitario y económico es tomar la Ruta 29 y luego la 226, con una extensión de 477 kilómetros.

¿Cómo viajar a San Bernardo, Pinamar o Villa Gesell sin usar la Ruta 2?

Al igual que ocurre para ir y venir de la “Feliz”, la Autovía 2 hasta Dolores y luego la 63 y la 11 resulta el camino más directo para llegar o volver desde las localidades de la costa. Para ir o venir desde Pinamar y Villa Gesell, hay que sumar la 56.

Una opción para evitar el caos de tránsito y ahorrarse algunos pesos de peajes para quienes se dirigen hacia dichas localidades es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11. También, se puede optar por la Ruta 3, la 41, para empalmar con la 63, y luego sí agarrar la 11.

Desde Pinamar y Villa Gesell, si lo que se quiere es evitar la Ruta 11 se deberá optar por una salida por Ruta 74 hasta Ayacucho y, de allí, otra vez el empalme con la 29. Una advertencia: con esta opción se viaja 115 kilómetros más.