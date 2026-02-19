ANMAT prohibió un aceite de oliva falsificado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves, a través del Boletín Oficial, la comercialización de un aceite de oliva falsificado de una reconocida marca.

Se trata de un aceite de oliva extra virgen marca Nucete, luego de que se confirmara que es un producto apócrifo, sin registros sanitarios válidos y con rotulado engañoso. La medida fue oficializada mediante la Disposición 510/2026 y rige en todo el territorio nacional, incluyendo las plataformas de venta online.

Comparación entre el original de aceite Nucete y el falsificado. Foto: ANMAT.

Las irregularidades detectadas

La investigación se inició tras una denuncia que advertía diferencias entre distintos envases del producto. En ese marco, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) analizó tanto el aceite original como el presuntamente falsificado y consultó al elaborador legítimo.

La empresa Agro Aceitunera S.A. informó que no fabrica ese producto, que desconoce su contenido y procedencia, y que la etiqueta no corresponde a sus registros oficiales. Según ANMAT, el aceite presentaba números de RNE y RNPA pertenecientes a otros productos, lo que confirma su carácter apócrifo.

Tras la investigación, el organismo ordenó el retiro inmediato del producto del mercado y explicó que infringe la Ley N.º 18.284 y el Código Alimentario Argentino, ya que no cuenta con trazabilidad, no puede identificarse su establecimiento de origen y no garantiza condiciones sanitarias seguras de elaboración, lo que podría representar un riesgo para la salud.

ANMAT prohibió un aceite de oliva falsificado.

ANMAT prohibió el uso y venta de un jabón líquido para ropa: las razones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto para lavado de ropa “Tide Original” que se comercializaba sin rotulado en idioma nacional ni datos de registro sanitario, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

La Disposición ANMAT 492/2026 se originó a partir de una denuncia recibida por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, que detectó la venta del producto de origen extranjero con etiquetado exclusivamente en inglés en una sucursal de Carrefour en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Jabón para la ropa. Foto: freepik

La firma importadora Glam Distribuciones S.R.L., inscripta ante la ANMAT con el RNE 020048208 y domicilio en la Colectora Oeste (Ruta 9) km 37.800 de Garín, partido de Escobar, reconoció el producto como propio tras ser identificado el lote de origen, pero declaró que no poseía contramuestra del mismo. Se le ordenó el retiro de mercado del lote involucrado, que se encuentra bajo seguimiento del área técnica.

El organismo instruyó sumario sanitario a la empresa y a su directora técnica, Marcela Ester Falgueras, por presunto incumplimiento de las normas que obligan a contar con rotulado en idioma nacional para productos domisanitarios importados y a almacenar contramuestras de los lotes comercializados.