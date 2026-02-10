ANMAT prohibió una serie de productos. Foto: Unsplash.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio argentino de una serie de productos cosméticos, domisanitarios y un equipo médico por presentar irregularidades en su rotulado, carecer de registro sanitario o representar un riesgo para la salud.

Las medidas fueron oficializadas este martes a través de distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.

¿Qué productos prohibió ANMAT?

A través de la Disposición 341/2026, el organismo prohibió el producto identificado como “Agua lavandina común. Val chemical. Elimina el 99,9% de las bacterias de tu hogar. 25 g Cl/l”, elaborado por la Compañía de Poliproductos Baigó S.A., con domicilio en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Según detalló la ANMAT, si bien la empresa cuenta con habilitación nacional, el producto en cuestión no se encuentra registrado ante el organismo, por lo que fue considerado “ilegal”. La prohibición se mantendrá vigente hasta tanto la firma regularice su situación.

En paralelo, a través de la Disposición 361/2026, la ANMAT prohibió múltiples productos de la marca La Gefa Cosmética VIP. Entre ellos se encuentran el serum biomolecular en crema nutrición intensa détox, máscara biomolecular, perfume capilar con ácido hialurónico, serum capilar Kerassvip, shampoo biomolecular détox, alisado liss sin formol y plex molecular, entre otros.

El organismo advirtió que estos cosméticos no cuentan con inscripción sanitaria y que podrían implicar un riesgo para la salud, ya que existiría la posibilidad de que contengan formol como activo alisante.

La ANMAT recordó que el uso de formol para alisar el cabello no está autorizado, debido a que puede generar exposición a vapores tóxicos tanto en usuarios como en aplicadores. Además, alertó que la exposición crónica a este componente puede provocar desde reacciones alérgicas y dermatitis hasta un aumento en la probabilidad de desarrollar carcinomas, especialmente de tipo nasofaríngeo.

Por otro lado, mediante la Disposición 360/2026, el organismo restringió la comercialización de productos domisanitarios destinados a la limpieza y acabado de automóviles y motocicletas de las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil, con excepción de la silicona aromatizada de la marca Fenix. Según indicó, se desconoce el origen de estos productos y no se hallan inscriptos ante la ANMAT.

Finalmente, a través de la Disposición 258/2026, se prohibió el uso y comercialización de un concentrador de oxígeno marca Respironics, modelo EverFLO, número de serie 0022092, al tratarse de un producto médico que no cumple con la normativa vigente.