Violento choque en Costanera. Foto: NA

Un violento choque múltiple sobre la avenida Costanera Rafael Obligado dejó como saldo un hombre hospitalizado, heridos atendidos por el SAME y un importante operativo para rescatar a personas atrapadas.

El siniestro involucró a tres vehículos particulares que circulaban por la traza porteña: un Volkswagen Bora, un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 307. Según confirmaron fuentes policiales, el herido de mayor consideración fue el acompañante del Peugeot, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pirovano con un diagnóstico de “traumatismo de parrilla costal”.

Violento choque en Costanera. Foto: NA

Por el momento, el paciente derivado al Hospital Pirovano permanece bajo observación médica debido a la contusión sufrida en la zona del tórax.

Una vez concluidas las tareas de los bomberos y la asistencia del SAME, se procedió a la remoción de los vehículos para normalizar el flujo vehicular en uno de los puntos más transitados de la costanera porteña.