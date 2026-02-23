La ANSES habilitó la descarga digital del CODEM. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la descarga digital del Comprobante de Empadronamiento (CODEM), un documento válido sin firma ni sello que elimina la necesidad de validaciones presenciales. La constancia permite consultar la obra social asignada y el grupo familiar declarado en el sistema oficial.

El acceso alcanza a distintos segmentos del universo laboral y previsional:

Trabajadores en relación de dependencia

Titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados o pensionados con cobertura médica activa

El certificado también cumple una función central en la gestión de datos familiares, ya que contempla la incorporación de cónyuge o conviviente, hijos solteros hasta 21 años, estudiantes hasta 25 y personas con discapacidad sin límite de edad, de acuerdo con la normativa vigente.

En línea con la tendencia de los organismos públicos a priorizar la autogestión, la descarga online posibilita obtener el comprobante desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin turnos ni traslados. Cada emisión refleja información actualizada según la base oficial.

¿Cómo obtener el comprobante de la obra social?

El trámite se realiza íntegramente a través de la plataforma digital y requiere identificación previa mediante número de CUIL y clave de seguridad social.

El procedimiento se completa en pocos minutos, sin validaciones adicionales, y el archivo se genera en formato PDF con plena validez administrativa.

El paso a paso para descargar el CODEM

Ingresar a www.anses.gob.ar Seleccionar la opción “Mi ANSES” Colocar número de CUIL y clave de seguridad social Dirigirse a la sección vinculada a obra social Elegir “Descargar comprobante” Guardar el archivo en formato PDF

En caso de detectar errores o necesitar modificar datos del grupo familiar, la actualización puede gestionarse de manera remota mediante el sistema de Atención Virtual, que permite solicitar altas o bajas de integrantes adjuntando la documentación respaldatoria correspondiente.

El sistema contempla los siguientes familiares habilitados

Cónyuge o conviviente

Hijos solteros hasta 21 años

Hijos estudiantes hasta 25 años

Hijos con discapacidad, sin tope de edad

Cada descarga del CODEM muestra la situación vigente registrada en el sistema y mantiene validez tanto para trámites presenciales como digitales, lo que facilita gestiones ante prestadores de salud y organismos públicos.