Las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados nuevos incrementos en las cuotas correspondientes a marzo, que en la mayoría de los casos se ubican en línea con la inflación mensual, pese a que actualmente no están obligadas a ajustarse a esa referencia.

Según las comunicaciones enviadas, las subas oscilarán entre el 2,9% y 3,2%, dependiendo de la compañía, en valores cercanos al índice inflacionario de enero, que fue del 2,9% de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los nuevos aranceles fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde se detallan los precios según tipo de plan, franja etaria y región del país, en cumplimiento de la normativa vigente desde julio del año pasado.

Las subas oscilarán entre el 2,9% y 3,2%, dependiendo de la compañía, en valores cercanos al índice de inflación de enero.

Desde el sector, las compañías justifican los ajustes por el incremento sostenido de los costos del sistema sanitario, entre ellos: alquileres, honorarios profesionales, insumos médicos y servicios tercerizados.

Las actualizaciones se producen en un contexto complejo para el sistema de salud, atravesado por demoras en los pagos de obras sociales y prepagas.

En este contexto, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advirtió recientemente sobre el riesgo de faltantes de medicamentos si la situación financiera no se regulariza.

Los aumentos de las prepagas para marzo

Avalian : 3,2%

Swiss Medical : 2,9%

Sancor Salud : 2,9%

Omint : 2,9%

Medifé : 2,9%

Hospital Italiano : 2,9%

Hospital Alemán : 2,9%

Accord : 2,9%

Luis Pasteur: 2,85%

Las empresas de medicina prepaga eliminadas por el Gobierno

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Rescate Centro S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Mapfre Salud S.A.

Huinca Salud

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Codime S.A.

Carra Salud S.A.

Armiento S.A. (Grupo A Mano)

Esta tanda se sumó a otras acciones iniciadas por la SSS, que desde principios de este 2026 ya había dado de baja a varias prepagas, llevando el total de empresas excluidas del sistema a más de 155 en lo que va de 2026.

Desde 2026, más de 155 prepagas fueron excluidas del sistema sanitario por un "reordenamiento" del Gobierno. Foto: Unsplash

Según el Gobierno, estas decisiones se dieron en un proceso de “reordenamiento” del sistema de salud privado, con el objetivo de fortalecer los controles sobre las prestadoras, exigir cumplimiento de requisitos administrativos y mejorar la transparencia y regulación del sector.

La revisión del padrón de empresas habilitadas y la eliminación de registros provisionales forman parte de una política más amplia que busca actualizar y ordenar el mercado de prepagas, garantizando que solo operen aquellas organizaciones que cumplan con los estándares establecidos por ley y eviten riesgos para los afiliados.