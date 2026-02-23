PAMI habilitó un procedimiento formal para cambiar el médico de cabecera. Foto: Pexels / Grok IA.

Todos los afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) cuentan con un médico de cabecera asignado, encargado de registrar la historia clínica, autorizar estudios, derivar a especialistas y emitir recetas.

En caso de que el jubilado o pensionado quiera cambiarlo, el organismo habilitó un procedimiento formal para revisar y modificar esa asignación.

Al momento de la afiliación inicial al Programa de Asistencia Médica Integral, el sistema permite seleccionar hasta tres opciones dentro de la cartilla médica disponible.

PAMI asigna un médico de cabecera de manera automática, aunque esa decisión puede modificarse más adelante. Foto: NA

La designación final depende del cupo de cada profesional. Si no se elige ninguno, el sistema asigna un médico de manera automática, aunque esa decisión puede modificarse más adelante.

La información sobre el profesional asignado puede consultarse en la cartilla médica digital, la aplicación oficial o a través de Pame, la asistente virtual disponible en WhatsApp.

Paso a paso. cómo cambiar el médico de cabecera de PAMI

Ingresar a la web de PAMI Identificarse con los datos personales requeridos Acceder a la cartilla médica digital Seleccionar un nuevo profesional disponible Confirmar la solicitud de cambio

El trámite para cambiar de médico no tiene costo y queda registrado una vez completado. La nueva elección está sujeta a la disponibilidad de cupos, por lo que se recomienda verificar alternativas antes de confirmar la solicitud.

La nueva elección está sujeta a la disponibilidad de cupos, por lo que se recomienda verificar alternativas. Foto: NA

¿Cuándo puede realizarse el cambio de médico de cabecera de PAMI?

PAMI aplica un esquema de corte mensual que determina desde cuándo entra en vigencia el nuevo médico asignado. Este punto es importante para evitar inconvenientes con turnos ya otorgados o recetas en curso.

Trámites iniciados entre el 1 y el 20 del mes : el cambio rige a partir del primer día del mes siguiente.

Trámites realizados entre el 21 y el 30 del mes: la modificación se aplica desde el mes subsiguiente.

Durante el período de transición, el afiliado mantiene la cobertura con el médico previamente asignado, sin que se interrumpa la atención.