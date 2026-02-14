Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

PAMI emitió una advertencia formal dirigida a sus afiliados ante la gran cantidad de denuncias por cobros indebidos a los jubilados para que pudieran acceder a atención médica. A través de un comunicado, el organismo solicitó que no realicen pagos adicionales para realizar consultas, prácticas médicas o recetas.

La advertencia de PAMI para los jubilados y pensionados

Desde PAMI recordaron que todas las prestaciones incluidas en la cobertura vigente son sin costo para los afiliados, por lo que no corresponde el cobro de ningún plus para otorgar turnos, entregar órdenes médicas o emitir recetas.

Adiverten estafas en PAMI para comprar medicamentos y acceder a consultas médicas Foto: Freepik AI

Según informaron, algunos profesionales y prestadores exigen el pago de un monto extra para brindar atención, pero sin embargo, estas prácticas son ilegales, ya que no está contemplado el copago dentro del convenio con la obra social.

En este sentido, el organismo subrayó que tanto las recetas como las órdenes médicas deben entregarse sin ningún tipo de recargo. Asimismo, enfatizó que las prácticas incluidas en el nomenclador tampoco pueden implicar costos adicionales para los beneficiarios. “Las prestaciones de PAMI son sin costo para todos los afiliados”, remarcaron desde la institución en sus redes sociales.

PAMI Foto: x/PAMI_org_ar

Por ello, instaron a los jubilados a rechazar cualquier pedido de dinero por fuera de lo establecido y advirtieron que aceptar estos cobros irregulares afecta el funcionamiento del sistema y vulnera los derechos de los afiliados.

Cómo denunciar cobros indebidos de PAMI

Frente a este escenario, el organismo recomendó utilizar los canales oficiales para dejar asentada la denuncia. Los afiliados pueden comunicarse al 138, la línea gratuita “PAMI Escucha y Responde”, donde se reciben reclamos y consultas. También es posible realizar gestiones a través del sitio web oficial del instituto.

De esta manera, cada caso puede ser evaluado y, si corresponde, se aplicarán las sanciones previstas a los prestadores que incumplan las normas. El objetivo es garantizar una atención transparente, equitativa y sin sobrecostos para todos los jubilados y pensionados.