Aumentan los peajes en autopistas. Foto: IA/Canal26

Febrero avanza y siguen los aumentos, según confirmó el Gobierno. Desde el próximo jueves 26 de febrero, entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para los peajes que están ubicados en las autopistas Riccheri; Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba, además de un grupo de rutas nacionales.

En el marco de la privatización de Corredores Viales, se aplica una suba del 18% en los precios de los peajes. De esta manera, el precio mínimo en hora pico para autos pasará a $1.500 en la autopista Riccheri, por ejemplo.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

Este martes se confirmó la suba a través del Boletín Oficial, en la resolución 248. La misma detalla las cuatro autopistas en las que impactará el aumento, así como también partes de algunas rutas como la 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12.

La Dirección Nacional de Vialidad indicó que este nuevo cuadro de precios “permitirá contar con un escenario con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y demás prestaciones contractuales que realiza la empresa concesionaria”.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

Aumento en peajes: los nuevos precios en la Autopista Riccheri

Motocicletas : $650 (y $750 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura : $1300 (y $1500 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble : $2600 (y $3000 en hora pico).

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura : $2600 (y $3000 en hora pico).

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble : $3900 (y $4500 en hora pico).

Vehículos de 5 o 6 ejes : $5200 (y $6000 en hora pico).

Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).

Los nuevos precios en los peajes. Foto: Vialidad

Todos los peajes afectados por la suba de precios

Un punto clave está en conocer los detalles de los peajes que se verán afectados por los aumentos, entre el Corredor I y X, según detallaron desde Vialidad.