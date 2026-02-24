Inundaciones en Buenos Aires tras el temporal. Foto: Redes sociales

Durante la madrugada de este martes 24 de febrero se dio un fuerte temporal en Buenos Aires que dejó sus consecuencias a la vista, incluso durante la mañana. La zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense padeció las intensas lluvias, que derivaron en inundaciones.

Estos fenómenos y sus complicaciones llevaron a que ocurran anegamientos, ya que hay inundaciones en Buenos Aires.

Temporal de lluvias e inundaciones en el sur del Conurbano. Video: Facebook.

Avellaneda fue una de las zonas más afectadas y, por ejemplo, estaba inundada la bajada de un puente que se encuentra Dock Sud, mientras que también hubo complicaciones por el agua caída en pocos minutos en Lanús y Lomas de Zamora.

En alguno sectores, también se habrían registrado voladuras de toldos y cartelería, según indicaron vecinos.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había informado acerca de chaparrones y tormentas en la tarde noche, las lluvias aparecieron cerca de la madrugada del martes de manera sorpresiva, y con mucha fuerza.

Hasta cuándo siguen las tormentas en Buenos Aires

En detalle, la advertencia del SMN hace referencia a tormentas fuertes que ocurrirán durante la tarde en Buenos Aires, con una probabilidad del 70%. Previamente, durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y a la noche seguirá presente el agua: se esperan tormentas aisladas que estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

La temperatura estará entre los 21° y 32°, en lo que aparece como la jornada más calurosa de la semana.

La buena noticia es que las tormentas no permanecerán a lo largo de la semana, ya quedesde este miércoles 25 las condiciones mejoran. Se espera un cielo entre algo y parcialmente nublado, ya sin probabilidades de lluvia en Buenos Aires.

Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN