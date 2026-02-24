El nuevo sabor que lanzó Doritos que promete ser el centro de todas las picadas:

Nachos, doritos, snacks. Foto: Freepik

La pizza es una de las comidas más elegidas por los argentinos, por eso muchos snacks disponibles en el mercado adoptan su sabor. En ese sentido, la marca Doritos lanzó una nueva apuesta: nachos sabor pizza, inspirados en la combinación de muzzarella, tomate y albahaca.

Esta edición argentina, a diferencia de otros sabores como pepperoni o más picantes, tiene el objetivo de representar la clásica pizza casera con el toque de la albahaca que se huele apenas se abre el paquete.

Doritos sabor pizza. Foto: Instagram/carameldrugstore

Los detalles de los nuevos Doritos sabor pizza

Auténticos : estos Doritos son el equilibrio entre la cremosidad del queso muzzarella y la frescura del tomate.

Crujientes: los nuevos snacks mantienen la textura crocante y sabrosa de siempre.

Los Doritos de pizza ya están disponibles en los kioscos y principales supermercados del país a $3.250. Por su parte, los usuarios ya dejaron su opinión en las redes sociales: “Los mejores”, “muy ricos para compartir en una picada”, “No los conseguía por ningún lado, pero al fin los probé: exquisitos”.

Doritos sabor pizza. Foto: Vea.

Nachos caseros al horno o fritos: cómo hacer la receta para que salgan crocantes

Estos snacks son ideales para acompañar una peli, para llevar a una juntada con amigos o simplemente para cuando tenés un antojo de algo salado y no querés salir a comprar. Lo mejor: se pueden hacer al horno o fritos, y personalizarlos a gusto.

Receta para hacer nachos caseros

Ingredientes

Rapiditas (las clásicas o integrales)

Aceite (para freír o en spray si los hacés al horno)

Sal

Pimentón dulce o picante

Ajo en polvo

Cúrcuma o curry (opcional)

Cómo hacer nachos caseros. Foto: Freepik

Opción 1: al horno (más saludable)

Con un cuchillo, cortar las tortillas en forma de triángulos. En un bowl, mezclar los triángulos con un poco de aceite en spray o pincelado y los condimentos que elijas. Llevar a horno precalentado a 180–200 °C por unos 8 a 10 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción. ¡Ojo que se doran rápido! Una vez crocantes, dejarlos enfriar unos minutos y ya están listos.

Opción 2: fritos (más crocantes)