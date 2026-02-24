Una propuesta distinta para sorprender a tus invitados:

Pizza de papa, una propuesta única y diferente. Foto: Freepik

Si te gusta comer rico, pero a la vez saludable y libre de harinas, hay una pizza que no podés dejar de probar: la pizza con una base de papa y mucho queso. Lo mejor es que lleva muy pocos ingredientes y es ideal para cenar con amigos o en tu día a día. También es una gran opción para llevar al trabajo.

Los maestros de la cocina aseguran que esta pizza de papa se convertirá en una gran aliada para disfrutar tanto de su textura crocante como de un acabado liviano, por lo que podrás irte a dormir con la panza llena y el corazón contento luego de probarla.

Para preparar esta receta solo se necesitan 8 ingredientes que se pueden comprar en cualquier mercado y seguir 6 simples pasos. Esta preparación no requiere de un chef profesional.

Receta para preparar la mejor pizza de papa y queso

Ingredientes para la pizza de papa y queso

3 papas medianas

1 huevo

2 cucharadas de polenta

2 cucharadas de queso rallado

150 a 200 g de muzzarella

1 cebolla grande

Sal y pimienta

Opcional: orégano y un chorrito de aceite de oliva

Pizza de papa y queso ideal para compartir en familia. Foto: Freepik

Paso a paso para la exquisita pizza de papa y queso

Hervir las papas previamente peladas y cortadas en cubos en agua con sal durante 10 a 15 minutos, hasta que estén tiernas. Escurrirlas y pisarlas hasta que quede puré. Añadir el huevo, la polenta, el queso rallado, sal y pimienta. Mezclar e integrar bien todo. En una placa con un chorrito de aceite o papel manteca, extender todo el puré y formar un círculo de aproximadamente un centímetro de espesor. Compactarlo con una cuchara para que quede parejo. Cocinar a horno precalentado a 200 °C por 10 minutos, hasta que la base de la papa esté firme y dorada en los bordes. Retirar, colocar con la muzzarella y la cebolla cortada. Colocarla nuevamente en el horno entre 8 y 10 minutos más, hasta que el queso se derrita y gratine.

Con este sencillo paso a paso se puede obtener una pizza de papa y queso ideal para compartir en una cena y sorprender a tus invitados con una propuesta distinta.