Picadas para fanáticos: 5 ideas rápidas y riquísimas para alentar a la Selección Argentina
No hay partido de la Selección Argentina sin una buena picada. Desde los clásicos quesos, fiambres y aceitunas hasta opciones más elaboradas como dips, bocaditos calientes o miniaturas de platos, todo vale cuando hay partido. Por eso, te dejamos 5 ideas originales para salir de lo convencional.
El objetivo de estas recetas es sumar variedad y sabor, complementando la tradicional tabla con tapas simples, sabrosas y originales que sorprendan a los invitados y hagan que el momento del partido sea aún más disfrutable.
Recetas riquísimas para sumar a una picada
1. Mini albóndigas con salsa criolla
Una alternativa fácil y deliciosa para sumar carne a la picada sin platos pesados. Jugosas, sabrosas y listas para comer con escapadientes, aportan un toque distinto a la mesa.
Tiempo de preparación: 30 minutos (15 de armado + 15 de cocción)
Ingredientes:
- 500 g de carne picada vacuna
- 1 huevo
- 1/2 taza de pan rallado
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharada de perejil picado
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite para dorar
- 1 tomate perita
- 1/4 de cebolla
- 1/4 de morrón rojo
- Vinagre, aceite y sal para la salsa criolla
Paso a paso:
- Mezclar la carne, el huevo, pan rallado, ajo, perejil, sal y pimienta.
- Formar albóndigas del tamaño de una nuez y dorarlas en sartén con aceite caliente.
- Para la salsa criolla, picar tomate, cebolla y morrón, y mezclar con vinagre, aceite y sal.
- Servir las albóndigas tibias con la salsa al lado o encima.
2. Bruschettas con provoleta, tomate seco y orégano
Inspiradas en la parrilla argentina, estas bruschettas combinan pan crujiente, queso fundido y tomate seco, perfectas como tapa rápida.
Tiempo de preparación: 15 minutos
Ingredientes:
- 1 baguette o pan de campo
- 200 g de provoleta en fetas o bloque
- 6 tomates secos hidratados
- Aceite de oliva
- Orégano seco o fresco
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Cortar el pan en rodajas y tostar ligeramente.
- Colocar encima la provoleta y las tiras de tomate seco.
- Espolvorear con orégano, sal y pimienta.
- Llevar al horno o grill hasta que el queso se derrita. Servir caliente.
3. Pinchos caprese con jamón crudo
Una fusión entre lo clásico y lo moderno: tomate, mozzarella, albahaca y jamón crudo en un pincho fresco y vistoso.
Tiempo de preparación: 10 minutos
Ingredientes:
- 200 g de tomates cherry
- 200 g de mozzarella en bolitas o cubos
- 100 g de jamón crudo en fetas finas
- Hojas de albahaca fresca
- Palillos de brochette pequeños
- Reducción de aceto balsámico (opcional)
Paso a paso
- Insertar en cada palillo medio tomate cherry, una hoja de albahaca, un cubo de mozzarella y una tira de jamón doblada.
- Repetir hasta terminar los ingredientes.
- Servir fríos, con un hilo de reducción de aceto si se desea.
4. Hummus con chips de pan saborizados
Una opción vegetariana y saludable que aporta cremosidad y contraste a la picada.
Tiempo de preparación: 20 minutos (10 para el hummus + 10 para los chips)
Ingredientes:
- 1 taza de garbanzos cocidos
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
- Jugo de medio limón
- Sal, comino y pimentón a gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Pan árabe o tortillas para chips
- Hierbas secas (orégano, romero, etc.)
Paso a paso
- Procesar los garbanzos con ajo, tahini, jugo de limón, sal, comino, pimentón y aceite hasta obtener una pasta cremosa.
- Para los chips, cortar el pan árabe en triángulos, rociar con aceite y hierbas, y hornear 7-10 minutos hasta dorar.
- Servir el hummus con los chips.
5. Mini bruschettas de salmón ahumado y queso crema
Un toque elegante y fresco que combina salmón ahumado con queso crema sobre pan crujiente.
Tiempo de preparación: 15 minutos
Ingredientes:
- Pan tipo baguette o tostadas pequeñas
- 150 g de salmón ahumado
- 100 g de queso crema
- Ciboulette o eneldo fresco
- Limón para decorar
Paso a paso
- Untar queso crema sobre las tostadas.
- Colocar encima tiras de salmón ahumado.
- Decorar con ciboulette o eneldo y unas gotas de limón.