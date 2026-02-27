Paro y movilización contra la reforma laboral: mapa de cortes en la Ciudad de Buenos Aires
Se debaten los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, mientras en las calles avanzan las protestas. Qué calles están cortadas por los manifestantes.
El Senado debate este viernes la Reforma Laboral impulsada por Javier Milei, por lo cual algunas calles que se encuentran en los alrededores del Congreso estarán cortadas debido a que se aguarda la presencia de diferentes organizaciones y sindicatos que están en contra de la citada ley.
en ese contexto habrá dos vallados en los alrededores del Congreso, mientras que se prevé que los manifestantes se dirijan a las inmediaciones de la Plaza Congreso, en el perímetro delimitado entre las arterias Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen.
En tanto, el Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad del que participarían al menos dos mil efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, mientras que también estarían las brigadas de Infantería, motorizada, camiones hidrantes, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales.
Mapa de cortes
Por su parte, el Ministerio de Seguridad puso un perímetro en Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos y, según trascendió, así se movilizarán las diferentes columnas:
- Jubilados: marcharán desde la Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao.
- Polo Obrero-MST-FIT-Unidad y otras organizaciones piqueteras junto a trabajadores del Garrahan y Fate se concentrarán en Avenida Rivadavia y Entre Ríos.
- ATE desde Bernardo de Yrigoyen y Avenida de Mayo.
- Frente Sindical Unidos y Gremio de Judiciales concentran en Salta y Avenida de Mayo.
- Las dos CTA desde las 10 en Salta y Avenida Belgrano.
- Una delegación de la UTEP se concentra en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.