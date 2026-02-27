Protestas en el centro porteño: qué calles están cortadas por los manifestantes Foto: NA

El Senado debate este viernes la Reforma Laboral impulsada por Javier Milei, por lo cual algunas calles que se encuentran en los alrededores del Congreso estarán cortadas debido a que se aguarda la presencia de diferentes organizaciones y sindicatos que están en contra de la citada ley.

en ese contexto habrá dos vallados en los alrededores del Congreso, mientras que se prevé que los manifestantes se dirijan a las inmediaciones de la Plaza Congreso, en el perímetro delimitado entre las arterias Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen.

Organizaciones cortaron la autopista en rechazo a la Reforma Laboral Foto: Captura de pantalla TN

En tanto, el Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad del que participarían al menos dos mil efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, mientras que también estarían las brigadas de Infantería, motorizada, camiones hidrantes, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales.

Mapa de cortes

Por su parte, el Ministerio de Seguridad puso un perímetro en Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos y, según trascendió, así se movilizarán las diferentes columnas: