EN VIVO | En medio de protestas, el Senado debate la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil
La Reforma Laboral volvió al Senado con la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas y el Régimen Penal Juvenil se tratará tras la media sanción en Diputados. Seguí el minuto a minuto.
La Cámara de Senadores debate la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil en la última sesión del periodo extraordinario que comenzó a las 11 de la mañana de este viernes 27 de febrero. El Gobierno prevé que los dos proyectos de ley serán aprobados en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del domingo 1° de marzo, donde el presidente Javier Milei dará un extenso discurso.
La Reforma Laboral volvió al Senado tras la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas. Por su parte, el Régimen Penal Juvenil que pretende bajar la edad de imputabilidad a 14 años viene de recibir media sanción en Diputados.
Juliana Di Tullio, senadora del PJ por Buenos Aires: “No se puede leer, alguien tiene que estudiar las leyes complejas”
Juliana Di Tullio cargó contra Gonzalo Guzmán Coraita. “Alguien tiene que estudiar las leyes completas que el Poder Ejecutivo envía. Y si no tienen a nadie, que estudie las leyes. Van a venir a defender, no leerla. Es una vergüenza leer”, soltó.
“Alguno debe tener la capacidad de estudiar el tema y de poder transmitir lo que quiere verdaderamente con esta ley el Poder Ejecutivo. No se pueden amparar en meras hojas escritas para no decir de verdad lo que ustedes quieren para transmitirle al pueblo argentino y a sus representantes que somos nosotros. Presidenta, observe el reglamento. Tiene rango constitucional y usted lo tiene que hacer leer”, sumó.
Cabe resaltar que el artículo 178 dice que el orador, al hacer uso de la palabra, se dirigirá siempre al presidente o a los diputados en general y deberá evitar en lo posible el designar a éstos por sus nombres. En la discusión de los asuntos, los discursos no podrán ser leídos.
El Senado comenzó con el debate del Régimen Penal Juvenil
El proyecto que pretende bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años comenzó por sobre la Reforma Laboral. Cada orador tiene un máximo de 20 minutos para exponer y el primero fue el senador por Salta Gonzalo Guzmán Coraita, de La Libertad Avanza.
“Hoy nos proponemos derogar una ley que rige hace ya 46 años y nos proponemos reemplazarla por un régimen moderno, integral, especializado, donde estén debidamente garantizados los derechos”, dijo.
“El Régimen Penal Juvenil que hoy estamos discutiendo se adecúa a los estándares internacionales vigentes, propone un sistema diferenciado al régimen de los adultos estableciendo límites máximos, prohibiendo las penas perpetuas, prevé medidas socio-educativas, acceso a educación, salud y programas de reinserción”, explicó.
Marchas en contra de la Reforma Laboral: hubo cortes en la Panamericana y se desplegó un megaoperativo de seguridad sobre la 9 de Julio
Uno de los primeros focos de conflicto se registró en la autopista Panamericana ramal Tigre a la altura de Uruguay, donde trabajadores de Fate junto a organizaciones de izquierda, realizaron un corte total. La medida generó importantes demoras en la circulación mientras Gendarmería montó un operativo para liberar la vía. Con el correr de las horas, el bloqueo fue levantado y el tránsito comenzó a normalizarse.
En paralelo, desde las 7 de la mañana, agrupaciones de izquierda se concentraron en la avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco, donde ocuparon varios carriles y provocaron restricciones en la circulación. La Policía de la Ciudad desplegó un megaoperativo para despejar el Metrobús y reordenar el tránsito, lo que derivó en forcejeos, corridas y momentos de tensión en la intersección de avenida Corrientes y avenida 9 de Julio. Los manifestantes fueron finalmente reubicados sobre la vereda en la zona de Cerrito y Rivadavia y en medio de los incidentes, un efectivo resultó herido y fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía.
Ante este escenario, el Gobierno dispuso un operativo de gran magnitud con cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad, además de brigadas de infantería, unidades motorizadas, camiones hidrantes, móviles para detenciones, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que “el protocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza”, mientras el epicentro de la jornada se traslada a la zona del Congreso, donde se debatirá la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.
El Senado comenzó la sesión con un minuto de silencio en homenaje a Jorge Chemes
Joaquín Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, recordó a Jorge Chemes, quien murió el pasado 22 de febrero a los 69 años. Fue presidente de Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, productor lechero y dirigente de extensa trayectoria en el gremialismo agropecuario argentino.
Según se supo, sintió un fuerte dolor en el pecho al levantarse y recibió asistencia médica. Al regresar a su domicilio, se recostó para descansar y nunca despertó.