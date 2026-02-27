Marchas en contra de la Reforma Laboral: hubo cortes en la Panamericana y se desplegó un megaoperativo de seguridad sobre la 9 de Julio

Uno de los primeros focos de conflicto se registró en la autopista Panamericana ramal Tigre a la altura de Uruguay, donde trabajadores de Fate junto a organizaciones de izquierda, realizaron un corte total. La medida generó importantes demoras en la circulación mientras Gendarmería montó un operativo para liberar la vía. Con el correr de las horas, el bloqueo fue levantado y el tránsito comenzó a normalizarse.

En paralelo, desde las 7 de la mañana, agrupaciones de izquierda se concentraron en la avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco, donde ocuparon varios carriles y provocaron restricciones en la circulación. La Policía de la Ciudad desplegó un megaoperativo para despejar el Metrobús y reordenar el tránsito, lo que derivó en forcejeos, corridas y momentos de tensión en la intersección de avenida Corrientes y avenida 9 de Julio. Los manifestantes fueron finalmente reubicados sobre la vereda en la zona de Cerrito y Rivadavia y en medio de los incidentes, un efectivo resultó herido y fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía.

Video: Sputnik Mundo.

Ante este escenario, el Gobierno dispuso un operativo de gran magnitud con cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad, además de brigadas de infantería, unidades motorizadas, camiones hidrantes, móviles para detenciones, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que “el protocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza”, mientras el epicentro de la jornada se traslada a la zona del Congreso, donde se debatirá la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.