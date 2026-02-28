Prohíben el uso de celulares en el ámbito escolar. Foto: IA/Canal26

El debate del uso de los celulares dentro de las aulas está al rojo vivo. En este contexto, una importante colegio de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso adelante y publicó una normativa que restringe la utilización de los dispositivos electrónicos dentro del establecimiento.

Prohíben los celulares en la escuela

Se trata de la Escuela ORT Argentina, que a través de un comunicado, indicó que no se podrá utilizar los celulares ni en clases ni en los recreos. Esta decisión va en línea con otros países del mundo, que implementaron leyes contra la utilización de dispositivos en el aula.

Celulares, escuela, niños. Foto: Freepik.

Claro que esta modificación en el Código de Convivencia generó polémica entre los alumnos y familias. Además de celulares, se prohibieron el uso de relojes inteligentes, tablets y elementos de esta clase durante las clases a las que asistan los menores.

Detalles de la prohibición de celulares en la escuela

En el texto, indican que modificaron el reglamento con el objetivo de “acompañar a los adolescentes para que puedan empezar a trazar otras experiencias en sus vínculos y en su vida cotidiana, minimizando la utilización de dispositivos móviles personales durante la jornada escolar”.

En detalle, indicaron que “los y las estudiantes no podrán utilizar sus dispositivos móviles personales (celulares, “smartwatchs”, etc.) y deberán mantenerlos apagados, desconectados y guardados en sus mochilas”. Esta medida alcanza a todo el ámbito escolar de la ORT: no se pueden usar en clases, recreos y ni tampoco en las actividades fuera del establecimiento.

Escuela ORT, sede Belgrano

Además, indicaron la importancia de cumplir con esta norma, ya que “no usar el celular es un requisito indispensable para permanecer como alumno regular”.

La excepción que esta dentro de la nueva ley tiene que ver con alguna decisión de los docentes, que pueden utilizar los celulares si lo creen necesario con fines didácticos. Además, se permitirá el uso durante la hora del almuerzo.

Celular, escuelas. Fuente: Pexels.

Qué ocurre en caso de emergencias

Con respecto a algunos reclamos de las familias, la institución explicó que “si la familia necesitara -por algún motivo excepcional- comunicarse con su hijo o hija; podrá hacerlo poniéndose en contacto con la respectiva Coordinación Educativa”.

Además, indicaron que se facilitarán maneras de comunicación entre los alumnos y sus familias. “Los alentamos a planificar y anticipar en los hogares todas aquellas cuestiones que necesiten transmitir a sus hijos e hijas, o viceversa”, apuntaron.