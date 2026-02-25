Comienzan las clases en CABA Foto: IA/Canal 26

Comenzaron las clases en la Ciudad de Buenos Aires para los niveles iniciales y primarios y el regreso a las aulas se encuentra marcado por una serie de modificaciones curriculares, nuevos enfoques pedagógicos y un escenario de conflicto con gremios docentes por reclamos salariales. A esto se suma el impacto económico en las familias, con una canasta escolar que aumentó hasta un 24% respecto del año pasado.

Desde el Ministerio de Educación porteño impulsan una profundización de la transformación educativa iniciada en 2024, enmarcada en el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende. El programa apunta a fortalecer los aprendizajes fundamentales en Lengua y Matemática, promover el bienestar socioemocional y modernizar las prácticas de enseñanza, con especial foco en reducir el abandono y el rezago escolar.

Vuelta a clases

Se estima que unos 300.000 estudiantes regresarán a clases en 2026. En el nivel inicial volverán a las salas 84.336 chicos, mientras que en primaria lo harán 251.338 alumnos, tanto en escuelas de gestión estatal como privada. En total, más de 45.000 docentes desempeñarán tareas en unas 1.700 instituciones educativas.

Cambios en el diseño curricular y mayor foco en el desarrollo integral de las clases

Para nivel inicial, se estrena una actualización del diseño curricular para el jardín maternal y la salita de 3. Según indicaron las autoridades, este cambio busca adaptarse a los cambios sociales culturales y tecnológicos con una mirada infantil

El nuevo esquema refuerza el lenguaje, el juego y la interacción como pilares de la enseñanza en los primeros años. Además, incorpora indicadores de logro en Lengua y Matemática desde sala de 3 para consolidar aprendizajes tempranos. También suma lineamientos más precisos para orientar la planificación docente y una perspectiva socioemocional que reconoce la importancia de acompañar el desarrollo emocional desde edades iniciales.

Por otro lado, uno de los cambios centrales en primaria es la eliminación de la “unidad pedagógica” entre primero y segundo grado. Esto implica retomar evaluaciones diferenciadas por año, con la intención de reforzar el seguimiento individual, especialmente en lectura y escritura.

Se retrasa el inicio de clases Foto: Foto generada con IA

La actualización curricular también incorpora contenidos vinculados a habilidades socioemocionales y educación financiera desde edades tempranas. A su vez, continuará la evaluación de fluidez lectora a través de plataformas digitales.

En cuanto al uso de dispositivos, se mantendrá la regulación implementada en 2024 por la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri, que limita el uso de celulares en el aula. En secundaria, los teléfonos deberán permanecer guardados y solo podrán utilizarse con autorización docente para actividades pedagógicas.

Reforma en secundaria: menos faltas y seguimiento personalizado

En secundaria se profundizará el modelo de enseñanza por capacidades y trayectorias personalizadas. En 2026 se sumarán 90 nuevas escuelas a las 33 que ya aplicaban el esquema piloto.

Entre las modificaciones más relevantes se destaca el endurecimiento del régimen de inasistencias: el máximo anual de faltas baja de 25 a 20, con un tope de cinco por bimestre. Además, se eliminan mecanismos discrecionales de compensación.

Vuelven los niños a las aulas Foto: NA (Daniel Vides)

El nuevo formato permitirá acreditar materias sin repetir el año completo y promoverá talleres interdisciplinarios. También se implementará un Sistema de Alerta Temprana para prevenir el abandono escolar, con comunicación directa a las familias y seguimiento nominal a través de la plataforma Aprende BA.

Con este escenario, el ciclo lectivo 2026 arranca en la Ciudad con una fuerte apuesta oficial por la innovación y la mejora de los aprendizajes, pero también con debate abierto sobre el rumbo pedagógico que tomarán las escuelas.