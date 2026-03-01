Tras el cierre de la ANDIS, alertan a pensionados: el dato que deben actualizar para mantener el beneficio, Foto: Freepik

El sistema de pensiones no contributivas por invalidez atraviesa una etapa de fuerte revisión por parte del Estado nacional. Tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno avanzó con un esquema de auditorías que apunta a depurar el padrón de beneficiarios y garantizar que los haberes lleguen únicamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

En este nuevo escenario, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los titulares de pensiones por invalidez deberán cumplir una condición indispensable para mantener el cobro del beneficio durante 2026: la actualización de la dirección postal registrada en el sistema.

Desde el Ejecutivo explicaron que esta medida busca resolver uno de los principales problemas detectados durante las auditorías: la falta de respuesta a citaciones oficiales que nunca llegan a destino debido a datos de contacto desactualizados. En muchos casos, esta situación derivó en suspensiones automáticas del beneficio, generando reclamos posteriores por parte de los pensionados.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la pensión en 2026?

Para poder continuar con el cobro del beneficio los titulares deberán contar con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, con copia de frente y dorso.

Certificado Médico Oficial (CMO) en formato digital, acompañado por estudios médicos que respalden el diagnóstico.

Partida de nacimiento, en el caso de beneficiarios menores de edad.

DNI de los padres, madres o responsables legales, cuando corresponda.

Formulario de apoderado y documentación que acredite la representación, si el trámite se realiza mediante un tercero.

En cuanto a los montos, ANSES aplicará en enero de 2026 un incremento del 2,5%, correspondiente a la inflación registrada en noviembre. Con este aumento, y sumado el bono de refuerzo de $70.000 dispuesto por el Gobierno, el haber total de las pensiones no contributivas por invalidez alcanzará los $314.509,52 durante el primer mes del año.

ANSES publicó el calendario de pagos para los beneficiarios de las pensiones no contributivas. El mismo quedó de la siguiente manera: