El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue citado a declarar. Foto: Noticias Argentinas

El fiscal Franco Picardi reactivó la causa que investiga un supuesto entramado de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, al pedir que vuelva a ser indagado Diego Spagnuolo.

La medida se extendió además al supuesto lobbista de las droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de las compras de medicamentos en la ANDIS.

Agencia Nacional de Discapacidad. Foto: ANDIS

Cómo avanza la causa

Diego Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Pero según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad y de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo.

El extitular de ANDIS defendió su inocencia. Foto: Noticias Argentinas

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.