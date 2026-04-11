Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social. Foto: Foto generada con IA

Con la implementación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, el sistema de asistencia social en Argentina suma un esquema que pretende modernizar y ordenar el acceso a este tipo de beneficios.

La medida quedó oficializada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto con la Secretaría Nacional de Discapacidad, con el fin de unificar criterios y garantizar mayor transparencia en la asignación de recursos.

En ese sentido, el nuevo modelo reemplaza a las anteriores Pensiones No Contributivas (PNC) y plantea una serie de requisitos y controles más estrictos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social. Foto: Foto generada con IA

La iniciativa forma parte de un proceso de reordenamiento técnico que apunta a mejorar la trazabilidad del sistema y asegurar que la ayuda llegue efectivamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva por Discapacidad

Entre los principales requisitos para acceder a la prestación se encuentra la acreditación de la discapacidad mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, documento indispensable para iniciar o mantener el beneficio.

Además, los solicitantes deben acreditar residencia efectiva en el país y no percibir otras prestaciones previsionales incompatibles, como jubilaciones o pensiones contributivas.

También surge como uno de los puntos centrales del nuevo esquema la evaluación socioeconómica, debido a que ANSES lleva a cabo un análisis exhaustivo de los ingresos y bienes del solicitante y su grupo familiar, con el fin de comprobar su situación de vulnerabilidad.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Municipalidad de Zapala.

A su vez, la Secretaría Nacional de Discapacidad cumple un rol clave en la supervisión del sistema, a través de verificaciones administrativas periódicas que permiten confirmar el cumplimiento de las condiciones establecidas. Estas auditorías son fundamentales para sostener la transparencia del programa en el tiempo.

Una de las novedades más relevantes es la compatibilidad del beneficio con el empleo formal. A diferencia de esquemas anteriores, los titulares podrán trabajar sin perder la pensión, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Esta medida apunta a fomentar la inclusión laboral y la autonomía económica de las personas con discapacidad.