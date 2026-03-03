Cómo tramitar medicamentos Foto: Foto generada con IA

Acceder a tratamientos médicos puede representar un desafío económico importante para muchas familias. Sin embargo, en Argentina existen herramientas destinadas a garantizar que las personas con discapacidad reciban la atención y la medicación que necesitan sin enfrentar barreras económicas. Una de las más relevantes es el Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento que otorga derechos específicos en salud, transporte y otros servicios esenciales.

Entre esos derechos, uno de los más consultados es la cobertura de medicamentos. ¿Qué cubre realmente? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué deben saber quienes cuentan con el CUD para acceder al beneficio? A continuación, una guía clara y actualizada.

¿Qué medicamentos cubre el CUD?

Todas las personas que poseen el CUD tienen derecho a una cobertura del 100% en los medicamentos vinculados de manera directa con su condición de salud. Esto se basa en las obligaciones establecidas por la Ley 22.431 y la Ley 24.901, que garantizan prestaciones integrales para personas con discapacidad.

Esto significa que:

Los medicamentos necesarios para el tratamiento de la discapacidad deben estar totalmente cubiertos, ya sea por obras sociales, prepagas o el sistema público.

La cobertura incluye medicación crónica, específica y de alto costo, siempre que forme parte del tratamiento indicado por un profesional.

En casos de patologías asociadas, la cobertura puede ser parcial o total según el criterio médico y el tipo de obra social.

¿Qué se necesita para acceder a la cobertura?

El procedimiento es sencillo, pero requiere cumplir algunos pasos importantes:

1. Receta médica actualizada

Debe estar emitida por un profesional matriculado, indicando diagnóstico, medicamento, dosis y duración del tratamiento.

2. Presentación del CUD

El certificado debe estar vigente y acompañarse de una copia del mismo.

3. Trámite ante obra social, prepaga o entidad correspondiente

Cada entidad puede requerir formularios adicionales, pero no puede negar la cobertura si el medicamento está relacionado con la discapacidad.

Casos especiales: medicación de alto costo

Para tratamientos complejos, como enfermedades neurológicas, metabólicas, oncológicas o trastornos poco frecuentes, muchas veces intervienen:

Programas de cobertura especial

Agencias gubernamentales

Proveedores directos autorizados

En estas situaciones, la obra social debe gestionar el acceso y asegurar que el paciente reciba la medicación sin demoras injustificadas.

Consejos prácticos para agilizar la aprobación

Presentar siempre informes médicos completos, que detallen el vínculo entre el medicamento y la discapacidad.

Solicitar la medicación con anticipación, para evitar interrupciones en el tratamiento.

Guardar copias y comprobantes de cada presentación.

En caso de rechazo, pedir una fundamentación escrita e iniciar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

El CUD no solo certifica una condición: garantiza derechos concretos, entre ellos el acceso gratuito a la medicación esencial para la calidad de vida. Conocer estos beneficios permite que más personas puedan ejercerlos sin obstáculos.