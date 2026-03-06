Shoji Morimoto, el japonés que gana 80 mil dólares al año "sin hacer nada". Foto: Reuters / Kim Kyung-Hoon.

En Japón, uno de los países más asociados a la cultura del esfuerzo extremo y las jornadas laborales interminables, un hombre logró romper todos los esquemas del mercado de trabajo. Shoji Morimoto gana alrededor de 80 mil dólares al año ofreciendo un servicio que, en apariencia, no implica ninguna tarea: su único compromiso es estar presente sin hacer nada.

Lejos de tratarse de una excentricidad pasajera, su propuesta despertó interés a nivel global y abrió un debate profundo sobre el valor de la compañía humana, la soledad y la redefinición del concepto de empleo en el siglo XXI.

Shoji Morimoto, el japonés que gana 80 mil dólares al año "sin hacer nada". Foto: Reuters / Kim Kyung-Hoon.

El trabajo de Morimoto se basa en una regla clara: no intervenir. No cocina, no limpia, no aconseja, no opina ni intenta entablar conversaciones profundas. Los clientes lo contratan para que los acompañe físicamente, sin expectativas de interacción activa. Su función es la de un observador silencioso, una presencia que acompaña sin exigir nada a cambio.

A lo largo del tiempo, Morimoto fue solicitado para situaciones tan diversas como asistir a trámites burocráticos, acompañar a personas que no querían comer solas en un restaurante o incluso presenciar despedidas en estaciones de tren. En todos los casos, su rol fue el mismo: estar allí, sin juzgar ni intervenir.

Un fenómeno que refleja una problemática social

Aunque existen servicios de “alquiler de personas” en algunos países asiáticos, el caso de Morimoto se volvió especialmente llamativo por su compromiso absoluto con la inactividad. Esta particularidad lo transformó en un ejemplo recurrente en debates sobre la soledad y el aislamiento emocional en las grandes ciudades.

Shoji Morimoto, el japonés que gana 80 mil dólares al año "sin hacer nada". Foto: Reuters / Kim Kyung-Hoon.

En sociedades hiperconectadas por la tecnología, pero cada vez más fragmentadas en lo personal, la presencia física sin exigencias parece haberse convertido en un bien escaso. La demanda sostenida de este servicio sugiere que muchas personas buscan compañía sin la presión de tener que agradar, conversar o cumplir roles sociales tradicionales.

¿Por qué alguien pagaría por “nada”?

El hecho de que Morimoto alcance ingresos cercanos a los 80 mil dólares anuales no es solo una curiosidad, sino un indicador de una necesidad social más profunda. Especialistas en sociología suelen señalar que este tipo de servicios surgen para cubrir vacíos emocionales que antes estaban contenidos en vínculos familiares, amistades o comunidades más cercanas.

Shoji Morimoto, el japonés que gana 80 mil dólares al año "sin hacer nada". Foto: Reuters / Kim Kyung-Hoon.

Para muchos clientes, pagar por la presencia de Morimoto representa una forma de alivio: no hay expectativas, no hay juicios y no existe la obligación de sostener una interacción constante. La relación es clara, limitada y, paradójicamente, más cómoda que muchos vínculos sociales tradicionales.

El caso también invita a reflexionar sobre el futuro del trabajo. En una era marcada por la automatización, la inteligencia artificial y la eficiencia extrema, la propuesta de Morimoto pone en valor algo tan básico como la presencia humana. Sin ofrecer conocimientos técnicos ni habilidades especializadas, su servicio demuestra que el tiempo compartido y la compañía real pueden transformarse en un producto altamente valorado.

Shoji Morimoto, el japonés que gana 80 mil dólares al año "sin hacer nada". Foto: Reuters / Kim Kyung-Hoon.

Lejos de ser un simple empleo excéntrico, la historia de Shoji Morimoto expone una paradoja contemporánea: cuanto más digital y acelerado se vuelve el mundo, mayor parece ser la necesidad de espacios de silencio, compañía y presencia sin exigencias. Un “trabajo sin trabajo” que, contra toda lógica tradicional, encontró su lugar en el mercado global.