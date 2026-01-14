Pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Foto: Noticias Ambientales

La pesca ilegal representa más de 20% de las capturas mundiales y, así como China es gran responsable de ello, muchos países de Sudamérica son las principales víctimas de la extracción de sus recursos marítimos.

Aunque su erradicación requiere más controles de los puertos, de los abanderamientos de los buques y de las inversiones en los países laxos en el cumplimiento de las normas, Japón dio un gran paso al implementar un programa de asistencia a Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador -países que enfrentan flotas pesqueras chinas operando ilegalmente en sus aguas- que les proporcionará drones de vigilancia y otro equipamiento para reforzar los patrullajes marítimos.

Pesca ilegal china en Sudamérica. Foto: REUTERS

Japón destinará 1,9 millones de dólares para la iniciativa, que incluye botes patrulleros inflables y equipos que analizan imágenes tomadas por drones. Esta tecnología permitirá identificar el registro de las embarcaciones, el tamaño de la tripulación y las rutas que siguen los buques.

Las flotas pesqueras de origen chino sostienen una actividad constante en las inmediaciones marítimas de las Islas Galápagos, bajo jurisdicción de Ecuador. Con los sistemas de localización satelital aparentemente desactivados, estos barcos se desplazan luego hacia el sur, operando frente a las costas de Perú y Chile. Un patrón similar se repite en el océano Atlántico, donde se detectó y confirmó la presencia de embarcaciones chinas en zonas próximas a las aguas de Argentina y Uruguay.

Estas flotas de origen chino son señaladas por su presunta participación en prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y también despiertan sospechas por la realización de tareas de recolección de información estratégica, entre ellas el relevamiento y mapeo del lecho marino.

Por qué Japón ayuda a Sudamérica en su lucha contra la pesca ilegal

Japón decidió involucrarse activamente en el combate contra la pesca ilegal en Sudamérica porque enfrenta desafíos muy similares en sus propias aguas. Buques pesqueros chinos también operan de manera irregular en el Banco de Yamato, en el Mar de Japón, y embarcaciones japonesas se vieron envueltas en incidentes frente a la costa del Pacífico del noreste del país. En ese contexto, el gobierno japonés busca respaldar a naciones que padecen problemáticas comparables y fortalecer alianzas en materia de control marítimo.

La creciente presencia de la flota china en aguas sudamericanas genera una fuerte preocupación regional. En el caso de Argentina, la actividad pesquera extranjera pasó de 61.727 horas por cada 500 kilómetros cuadrados en 2013 a 384.046 horas en 2023 en la denominada “Milla 201”, el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva.

Pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Foto: Prefectura.

Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina informó que reforzó el monitoreo de más de 500 buques pesqueros extranjeros que llegarán a la Milla 201 durante la próxima zafra del calamar. Hasta el momento, ya fueron detectadas 148 embarcaciones en tránsito, en su mayoría provenientes de China, Corea del Sur y Taiwán.

La cooperación con Japón apunta a mejorar los sistemas de vigilancia, intercambio de información y capacitación, en un esfuerzo conjunto para desalentar prácticas ilegales y proteger los recursos marítimos.