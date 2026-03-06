Las yerbas más vendidas Foto: Foto generada con IA

El mercado de la yerba mate en Argentina vivió uno de sus años más intensos y competitivos. Con más de 260 millones de kilos comercializados en el país durante 2025, la industria mostró una fuerte concentración en pocas empresas líderes y un desplazamiento histórico dentro del podio. Los datos reunidos por Plan B Misiones en base a estadísticas oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) permiten entender cómo quedó conformado el ranking y por qué dos grandes potencias vuelven a disputarse el liderazgo.

Playadito y Las Marías: una rivalidad que define el mercado

Por primera vez en décadas, Playadito se consolidó como la yerba más vendida del país, alcanzando 56,7 millones de kilos, su récord histórico. La cooperativa correntina amplió su presencia en góndolas y logró desplazar al tradicional líder del sector.

Muy cerca quedó el grupo Las Marías, que reúne marcas icónicas como Taragüí, Unión, Mañanita y La Merced. Con 49,05 millones de kilos comercializados, mantuvo un volumen robusto, aunque por debajo del desempeño de su competidora. Juntas concentran más de 100 millones de kilos, una muestra clara de la fuerte concentración del sector.

Un podio consolidado: CBSé se mantiene firme

En tercer lugar aparece CBSé, una empresa cordobesa que supo diferenciarse con mezclas saborizadas y yerbas compuestas. En 2025 comercializó 24,5 millones de kilos, reafirmando su lugar en el mercado y manteniendo una presencia sólida entre los consumidores que buscan opciones más aromáticas o innovadoras.

El top 10: marcas históricas y cooperativas fuertes

A partir del cuarto puesto, el ranking muestra un conjunto de marcas tradicionales y cooperativas con alto arraigo regional:

Amanda (La Cachuera) – 19,9 millones de kilos.

Verdeflor (Cordeiro) – 15,5 millones.

Rosamonte – 14,3 millones.

Nobleza Gaucha y Cruz de Malta (Yerbatera Misiones SRL) – 10,9 millones.

Aguantadora, Pampa y Sinceridad (Coop. de Montecarlo) – 9,3 millones.

La Tranquera (Llorente y Cía) – 8,9 millones

Estas marcas mantienen presencia histórica en el consumo argentino, aunque ya no disputan los primeros puestos frente a las potencias correntinas.

Del puesto 11 al 20: diversidad, tradición y nichos en crecimiento

El resto del ranking muestra una oferta variada que combina yerbas tradicionales con marcas que apuntan a segmentos específicos:

Piporé – 6,7 millones.

Andresito – 6,6 millones.

Cachamate (Cachamai) – 6,3 millones.

Romance – 5,7 millones.

Primicia – 4,7 millones.

Buen Día (Imhoff) – 4,2 millones.

La Hoja – 4,1 millones.

Más Sabor – 3,7 millones.

La Cumbrecita – 3,5 millones.

Natura – 3,2 millones.

Aunque sus volúmenes están lejos del podio, muchas de estas marcas sostienen una base de consumidores fieles y logran posicionarse en nichos regionales o a través de propuestas diferenciadas.

Un mercado cada vez más concentrado

Los datos muestran que el negocio yerbatero se volvió aún más competitivo tras la desregulación del sector, favoreciendo a los grandes actores con mayor capacidad productiva y distribución nacional. La distancia entre los primeros puestos y el resto del ranking es significativa, lo que sugiere que esta tendencia podría profundizarse en los próximos años.