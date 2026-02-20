Los mejores alfajores para acompañar el mate:

Alfajor y mate Foto: Foto generada con IA

Si hay una combinación que define a los argentinos, es el mate acompañado de un buen alfajor. La mezcla del amargor de la yerba con la dulzura justa del relleno crea un equilibrio único, perfecto para cualquier momento del día. Pero entre tantas marcas y estilos, surge la gran pregunta: ¿cuáles son los mejores alfajores para disfrutar con el mate? Acá te presentamos una selección pensada para distintos gustos, texturas y situaciones.

1. Alfajor Havanna Clásico: el infaltable

Alfajor Havanna. Foto/Instagram: @havanaarg

El Havanna clásico de dulce de leche es, para muchos, el alfajor tradicional por excelencia. Su baño de chocolate semiamargo y su masa esponjosa equilibran perfecto con el mate amargo.

✔ Ideal para quienes prefieren sabores intensos sin perder la elegancia tradicional.

✔ Aporta un contraste justo entre dulzura y amargor.

2. Cachafaz de dulce de leche: suave y equilibrado

Alfajor Cachafaz de Chocolate Negro. Foto: Instagram Cachafaz.

El Cachafaz se ganó su lugar entre los mejores gracias a su textura húmeda y su relleno generoso. No empalaga, no se desarma y acompaña un mate largo sin volverse pesado.

✔ Perfecto para los que buscan un alfajor más suave pero sabroso.

✔ Su masa tierna combina muy bien con el mate lavado o más suave.

3. Guaymallén triple: la elección popular que nunca falla

Alfajor Guaymallén. Foto: Instagram.

El Guaymallén es un clásico económico que siempre aparece en la mesa. Su versión triple, con más dulce de leche y capas más gruesas, es un éxito para compartir en ronda.

✔ Rinde más y acompaña mates reiterados.

✔ Ideal para quienes valoran lo tradicional y accesible.

4. Alfajor Jorgito: simple, directo y efectivo

Alfajor Cachafaz. Foto: Jorgito.

El Jorgito es uno de los alfajores más queridos del país, y no es casualidad. Es liviano, no empalaga y tiene un sabor clásico que combina sin esfuerzo con cualquier tipo de mate.

✔ Muy buena relación precio-calidad.

✔ Combina especialmente bien con yerbas más suaves.

5. Capitán del Espacio: para los verdaderos fanáticos

La historia del Capitán del Espacio es la de una pequeña empresa familiar Foto: Instagram @capitandelespacio.ok

Aunque difícil de conseguir fuera de su región de origen (Quilmes), el Capitán del Espacio se convirtió en un ícono. Su sabor distintivo y artesanal lo hacen ideal para acompañar mates tranquilos, de esos que se disfrutan despacio.

✔ Recomendado para quienes buscan probar algo diferente.

✔ Destaca por su sabor único y su mística.

6. Alfajor cordobés de fruta: la opción distinta

El Nazareno se produce en Córdoba Foto: El Nazareno

Si querés cortar un poco con tanto dulce de leche, el alfajor cordobés con relleno de membrillo o dulce de frutas es una excelente alternativa. Su sabor más ácido combina increíble con mates más intensos.

✔ Aporta frescura y variedad a la merienda.

✔ Ideal para quienes buscan un contraste más frutal.

El veredicto final

No existe un único “mejor alfajor para el mate”, porque cada combinación genera sensaciones diferentes. Sin embargo:

Para los clásicos: Havanna o Jorgito .

Para los que quieren sabor premium: Cachafaz .

Para los nostálgicos y populares: Guaymallén .

Para los curiosos: Capitán del Espacio o los cordobeses de fruta.

Lo importante es encontrar el equilibrio entre la intensidad de la yerba y la dulzura del alfajor. Y vos, ¿cuál elegís para la próxima ronda de mate?