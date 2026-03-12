Las tres hierbas naturales que podés agregarle al mate para mejorar la digestión. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El mate no es solo una bebida: en la Argentina es un ritual cotidiano que acompaña charlas, descansos y momentos de trabajo. Esta infusión, preparada con yerba mate, forma parte de la rutina de millones de personas en todo el país. Aunque muchos lo prefieren en su versión clásica, cada vez más materos suman hierbas naturales para darle un toque distinto de sabor y sumar beneficios para el organismo.

Entre las opciones más recomendadas aparecen tres aliadas del mate que combinan aroma, frescura y propiedades saludables: el burrito, la manzanilla y la menta. Estas hierbas no solo perfuman la infusión, sino que también aportan compuestos naturales que brindan antioxidantes, favorecen la digestión y refrescan el paladar.

Las 3 hierbas esenciales para el mate

Burrito, manzanilla y menta, las tres hierbas esenciales que podés agregarle al mate para mejorar la digestión. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Burrito : es una de las hierbas más tradicionales para sumar al mate. Muy valorado por su aroma intenso y característico, suele elegirse porque puede ayudar a aliviar la pesadez estomacal y aportar un perfil herbal que combina muy bien con la yerba mate.

Manzanilla : es conocida por sus propiedades calmantes y digestivas. Al incorporarla al mate, aporta un sabor más suave y delicado, además de sumar un efecto relajante que la convierte en una buena opción para quienes buscan una infusión más liviana.

Menta: agrega un toque fresco y aromático que ayuda a suavizar el amargor de la yerba. También contiene compuestos naturales asociados a la digestión y deja una sensación refrescante muy agradable en el paladar.

Aunque estas hierbas pueden colocarse directamente dentro del mate, existen distintas maneras de incorporarlas para aprovechar mejor sus aromas lograr un sabor equilibrado:

Combinadas entre sí : burrito, manzanilla y menta pueden mezclarse en pequeñas cantidades para lograr una infusión más aromática y compleja.

En el termo con el agua caliente : así el aroma se libera de forma más suave y se distribuye en cada cebada.

En pequeñas porciones : lo ideal es usar poca cantidad para acompañar el sabor de la yerba sin taparlo, manteniendo el equilibrio clásico del mate.

Mezcladas con la yerba: se pueden agregar pequeñas hojas dentro del mate para que el sabor se integre desde el primer cebado.

Cada vez más materos suman hierbas naturales para darle un toque distinto de sabor y sumar beneficios para el organismo. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El mate perfecto: con qué otras hierbas puede combinarse el burrito, la manzanilla y la menta