Un mate más rico y aromático: las tres hierbas naturales que podés agregarle a la yerba para mejorar la digestión
Sumarlas al mate es una forma simple de renovar una costumbre bien argentina, transformando cada ronda en una experiencia de sabor diferente sin perder la esencia de esta infusión tan representativa de la cultura local. Conocé todas las variantes dentro de la nota.
El mate no es solo una bebida: en la Argentina es un ritual cotidiano que acompaña charlas, descansos y momentos de trabajo. Esta infusión, preparada con yerba mate, forma parte de la rutina de millones de personas en todo el país. Aunque muchos lo prefieren en su versión clásica, cada vez más materos suman hierbas naturales para darle un toque distinto de sabor y sumar beneficios para el organismo.
Entre las opciones más recomendadas aparecen tres aliadas del mate que combinan aroma, frescura y propiedades saludables: el burrito, la manzanilla y la menta. Estas hierbas no solo perfuman la infusión, sino que también aportan compuestos naturales que brindan antioxidantes, favorecen la digestión y refrescan el paladar.
Las 3 hierbas esenciales para el mate
- Burrito: es una de las hierbas más tradicionales para sumar al mate. Muy valorado por su aroma intenso y característico, suele elegirse porque puede ayudar a aliviar la pesadez estomacal y aportar un perfil herbal que combina muy bien con la yerba mate.
- Manzanilla: es conocida por sus propiedades calmantes y digestivas. Al incorporarla al mate, aporta un sabor más suave y delicado, además de sumar un efecto relajante que la convierte en una buena opción para quienes buscan una infusión más liviana.
- Menta: agrega un toque fresco y aromático que ayuda a suavizar el amargor de la yerba. También contiene compuestos naturales asociados a la digestión y deja una sensación refrescante muy agradable en el paladar.
Aunque estas hierbas pueden colocarse directamente dentro del mate, existen distintas maneras de incorporarlas para aprovechar mejor sus aromas lograr un sabor equilibrado:
- Combinadas entre sí: burrito, manzanilla y menta pueden mezclarse en pequeñas cantidades para lograr una infusión más aromática y compleja.
- En el termo con el agua caliente: así el aroma se libera de forma más suave y se distribuye en cada cebada.
- En pequeñas porciones: lo ideal es usar poca cantidad para acompañar el sabor de la yerba sin taparlo, manteniendo el equilibrio clásico del mate.
- Mezcladas con la yerba: se pueden agregar pequeñas hojas dentro del mate para que el sabor se integre desde el primer cebado.
El mate perfecto: con qué otras hierbas puede combinarse el burrito, la manzanilla y la menta
- Burrito y poleo: es una de las combinaciones más elegidas por su aroma intenso. Ambas plantas están asociadas a propiedades digestivas, por lo que suelen incorporarse al mate después de las comidas o cuando se busca una infusión más liviana.
- Manzanilla y cedrón: esta mezcla aporta un sabor más suave y floral, ideal para quienes prefieren un mate menos intenso y con un perfil más delicado.
- Menta y peperina: se trata de una combinación muy refrescante, elegida para darle al mate un toque herbal y fresco que suaviza el amargor natural de la yerba.