Cambian los horarios del Tren Sarmiento. Foto NA.

La empresa Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) dio a conocer el nuevo cronograma de horarios para la línea Sarmiento, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del oeste del Gran Buenos Aires.

Los cambios comenzarán a aplicarse desde el lunes 9 de marzo y alcanzarán tanto a los servicios que salen desde la estación Once como a los que parten desde Moreno.

Nuevos horarios del Tren Sarmiento

De lunes a viernes – Primer tren

Once – Moreno: 4:05

Moreno – Once: 3:00

Nuevos horarios del Tren Sarmiento. Foto: argentina.gob.ar

De lunes a viernes – Último tren

Once – Moreno: 23:55

Moreno – Once: 22:20

Nuevos horarios del Tren Sarmiento. Foto: argentina.gob.ar

Sábados – Primer tren

Once – Moreno: 4:05

Moreno – Once: 3:00

Nuevos horarios del Tren Sarmiento. Foto: argentina.gob.ar

Sábados – Último tren

Once – Moreno: 23:55

Moreno – Once: 22:20

Nuevos horarios del Tren Sarmiento. Foto: argentina.gob.ar

Domingos y feriados – Primer tren

Once – Moreno: 5:04

Moreno – Once: 4:05

Nuevos horarios del Tren Sarmiento. Foto: argentina.gob.ar

Domingos y feriados – Último tren

Once – Moreno: 23:55

Moreno – Once: 22:20