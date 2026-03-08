Nuevo cronograma del Tren Sarmiento: a qué hora salen el primer y el último servicio del ramal Once-Moreno desde este lunes 9 de marzo
Trenes Argentinos difundió el nuevo cronograma de la línea Sarmiento, que conecta Once con Moreno. Los cambios comenzarán a regir desde el lunes 9 de marzo e incluyen los horarios del primer y último servicio de cada jornada.
La empresa Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) dio a conocer el nuevo cronograma de horarios para la línea Sarmiento, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del oeste del Gran Buenos Aires.
Los cambios comenzarán a aplicarse desde el lunes 9 de marzo y alcanzarán tanto a los servicios que salen desde la estación Once como a los que parten desde Moreno.
Nuevos horarios del Tren Sarmiento
De lunes a viernes – Primer tren
- Once – Moreno: 4:05
- Moreno – Once: 3:00
De lunes a viernes – Último tren
- Once – Moreno: 23:55
- Moreno – Once: 22:20
Sábados – Primer tren
- Once – Moreno: 4:05
- Moreno – Once: 3:00
Sábados – Último tren
- Once – Moreno: 23:55
- Moreno – Once: 22:20
Domingos y feriados – Primer tren
- Once – Moreno: 5:04
- Moreno – Once: 4:05
Domingos y feriados – Último tren
- Once – Moreno: 23:55
- Moreno – Once: 22:20
