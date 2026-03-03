Puente de Haedo Foto: Municipio de Morón

Después de varios años, finalmente quedó habilitado el primero de los dos puentes modulares construidos sobre las vías del Ferrocarril Sarmiento, en el partido de Morón. Esta nueva estructura ya se encuentra abierta al tránsito en la localidad de Haedo y permite únicamente la circulación de vehículos livianos.

El cruce elevado pasa por el histórico paso a nivel de la calle Chile, conocido también como la barrera de Güemes, ubicado en uno de los puntos más congestionados de la zona. El objetivo es agilizar la circulación y reducir el riesgo de accidentes en un sector con tránsito constante.

El ingreso al puente se realiza desde la avenida Rivadavia, a la altura de la calle Lamadrid y tiene una estructura en formato de U, que es de mano única y cuenta con una calzada de 4,5 metros de ancho. La altura máxima permitida para los vehículos es de 3,8 metros.

La rampa de descenso conecta con Segunda Rivadavia, en la zona de acceso al Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Luis Güemes, lo que facilita la llegada al centro de salud sin necesidad de atravesar el paso a nivel.

Tras la inauguración, el intendente de Morón, Lucas Ghi, destacó que la obra ayudará a descomprimir el tránsito y que, una vez habilitado el segundo módulo, permitirá reducir significativamente la siniestralidad en el cruce.

Los trabajos comenzaron en 2023 a cargo de Trenes Argentinos. En un principio, los dos puentes estaban proyectados para instalarse cerca de la barrera de la calle Fasola, en el centro de Haedo. Sin embargo, tras reclamos de vecinos y comerciantes, ambas estructuras fueron reubicadas más cerca del límite con Ramos Mejía, en el partido de La Matanza.

Las obras fueron reactivadas en el 2025 y tras la instalación del sistema lumínico, la conexión de calzadas y la revisión de juntas y sellados, el primer puente fue terminado e inaugurado a comienzos de 2026.

Qué pasará con la barrera de Chile

Si bien la apertura fue bien recibida, en los primeros días algunos vecinos señalaron demoras en la barrera de Chile cuando ésta permanece baja. Según indicaron desde el municipio, esta situación se resolverá una vez que el paso a nivel de Chile sea cerrado definitivamente. Esto ocurrirá cuando finalice el segundo puente modular, que permitirá la circulación en sentido norte–sur, complementando al ya inaugurado.

La segunda estructura aún presenta menor grado de avance. Tendrá su rampa de acceso sobre Segunda Rivadavia, a la altura del boliche Pinar de Rocha y en las inmediaciones de la calle Brasil, mientras que la salida será hacia avenida Rivadavia, en Villa Sarmiento.