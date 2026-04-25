La nueva traza unirá Córdoba con San Francisco, promete reducir accidentes y cambiar para siempre el tránsito Foto: Foto generada con IA Canal 26

Después de décadas de reclamos, accidentes y promesas incumplidas, finalmente se puso en marcha una de las obras viales más esperadas de Argentina. Se trata de la transformación total de la Ruta Nacional 19 en autopista, una infraestructura estratégica que unirá Córdoba con San Francisco, mejorará la seguridad vial y tendrá un impacto directo en la economía regional y el transporte del país.

Con más de 3 millones de vehículos circulando por año, esta traza fue durante mucho tiempo conocida como “la ruta de la muerte” debido a su alto índice de siniestros. La nueva autopista busca cerrar definitivamente esa etapa y dar lugar a una vía moderna, segura y acorde al volumen de tránsito actual.

Cuándo se inaugura la nueva autopista y qué tramos abarca

Las autoridades provinciales confirmaron que la inauguración total está prevista para febrero de 2027, aunque la habilitación se realizará de manera progresiva por tramos. Las obras ya están en ejecución y avanzan sobre los 62,9 kilómetros pendientes, divididos estratégicamente para acelerar los tiempos de construcción.

El proyecto contempla completar los tres sectores faltantes entre Córdoba Capital y San Francisco, conectando zonas clave del interior productivo y mejorando uno de los corredores más importantes del país.

Después de años de espera, confirmaron la inauguración de la autopista más esperada Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cómo será la autopista: principales características técnicas

La nueva Autopista Ruta 19 tendrá estándares equivalentes a los de las vías más modernas de Argentina. Entre los cambios más relevantes se destacan:

Doble calzada por sentido, separadas físicamente

Velocidad máxima permitida de 130 km/h

Accesos controlados mediante colectoras

Intersecciones en distintos niveles para evitar cruces peligrosos

Iluminación integral, señalización moderna y demarcación horizontal

Obras hidráulicas, defensa del suelo y forestación del corredor

Además, se incorporará un sistema de monitoreo en tiempo real que permitirá detectar incidentes, gestionar el tránsito y actuar de forma rápida ante emergencias.

De “ruta de la muerte” a eje del desarrollo productivo

El impacto del proyecto va mucho más allá del tránsito. La Ruta 19 forma parte del corredor bioceánico Atlántico–Pacífico, una vía clave para el transporte de mercancías hacia el Mercosur.

Busca mejorar la conectividad en una de las rutas más transitadas de Argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con la autopista terminada, se fortalecerá la conexión entre Córdoba y Santa Fe, beneficiando directamente a localidades como Monte Cristo, Río Primero, Arroyito y Devoto, entre otras. Esto permitirá reducir costos logísticos, potenciar exportaciones y atraer inversiones.

Inversión millonaria y empleo local

La obra representa una inversión superior a los $191 mil millones, financiada íntegramente por la provincia de Córdoba. Según datos oficiales, ya generó cientos de puestos de trabajo directos, además del impacto indirecto en proveedores y servicios locales.

Desde el gobierno provincial remarcan que la decisión de avanzar con la autopista tuvo un fuerte componente social: reducir víctimas fatales y brindar seguridad a miles de familias que transitan la ruta cada día.

Un antes y un después para el tránsito en Argentina

Cuando la Autopista Ruta 19 esté completamente habilitada, marcará un antes y un después en la infraestructura vial del centro del país. No solo reemplazará uno de los caminos más peligrosos de la región, sino que también se convertirá en un motor de crecimiento económico, integración regional y desarrollo sostenido.