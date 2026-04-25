Feria del Libro y show de Colapinto:

Cortes en CABA por el show de Colapinto Foto: Foto generada con IA Canal 26

El arranque de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires llega este fin de semana con un desafío extra para quienes planean visitar La Rural. A la habitual masividad del evento cultural se suma una exhibición callejera de Franco Colapinto, que transformará buena parte del barrio de Palermo en un circuito urbano y provocará importantes cortes de tránsito, desvíos y cambios en los accesos.

Durante sábado y domingo, el operativo especial dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impactará tanto en la circulación vehicular como en el ingreso peatonal al predio ferial.

Un fin de semana atravesado por dos eventos masivos

La coincidencia no es menor: el primer fin de semana de la Feria del Libro, tradicionalmente uno de los más convocantes, se superpone con el Road Show de Franco Colapinto, una exhibición gratuita en la que el piloto argentino recorrerá con un monoplaza de Fórmula 1 distintas avenidas de Palermo.

El resultado será un esquema de circulación parcial, con calles cerradas, ingresos limitados y fuerte presencia de público, tanto de lectores como de fanáticos del automovilismo.

Qué calles estarán cortadas en Palermo

Según el cronograma oficial, los cortes más importantes se concentrarán entre el sábado por la tarde y el domingo por la noche. Las principales arterias afectadas incluyen:

Avenida del Libertador

Avenida Sarmiento

Avenida Infanta Isabel

Calles internas como Cerviño, Godoy Cruz, Demaría, Lafinur y República Árabe Siria

Colapinto en Buenos Aires Foto: Foto prensa

El domingo será el día más restrictivo, con cierres totales desde la mañana hasta entrada la tarde, especialmente en el perímetro que rodea el Parque Tres de Febrero y La Rural.

Cómo ingresar a la Feria del Libro

Para evitar confusiones, la Fundación El Libro difundió recomendaciones clave para acceder a la muestra:

Ingreso peatonal

Estará habilitado únicamente por la avenida Santa Fe , a la altura de Plaza Italia .

Este acceso conecta directamente con el Pabellón Ocre y será el más cercano durante el operativo especial.

Ingreso en auto

El estacionamiento de La Rural solo podrá utilizarse ingresando por avenida Sarmiento 2704 .

Se habilitará un contracarril exclusivo para permitir el acceso, aunque se recomienda prever demoras.

Los organizadores sugieren priorizar el transporte público, especialmente el Subte Línea D (estación Plaza Italia) y las líneas de colectivo que circulan por Santa Fe y Cabildo, corredores que mantendrán mayor fluidez gracias al Metrobus.

La feria por dentro Foto: Turismo Buenos Aires

Desde la organización reconocen que el operativo por el show automovilístico puede generar complicaciones para llegar a la Feria, especialmente el domingo. Aun así, destacan que se trabajó en conjunto con la Ciudad para garantizar accesos mínimos y evitar el colapso total.

Además, el fin de semana contará con actividades especiales como:

La Noche de la Feria , con ingreso gratuito desde las 20

Presentaciones musicales y eventos culturales paralelos

Cientos de charlas, firmas de libros y encuentros con autores

El desafío será equilibrar dos públicos distintos en un mismo espacio y tiempo.

Recomendaciones para planificar la visita

Para quienes planean asistir, las claves son claras: