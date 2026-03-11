El CUI abre la inscripción para los cursos de idioma:

El Centro Universitario de Idiomas (CUI) anunció la apertura de inscripciones para sus cursos correspondientes a marzo de 2026. Según informaron, la convocatoria estará vigente hasta el 19 de marzo, mientras que el inicio de clases está previsto para el jueves 26 de marzo.

La institución, que depende de la Universidad de Buenos Aires, ofrece una amplia propuesta académica destinada a quienes deseen aprender distintos idiomas. Los cursos pueden realizarse de forma presencial o virtual, y tienen una duración de 2 a 4 meses, con posibilidad de elegir días y horarios para los alumnos.

Entre los idiomas disponibles se encuentran inglés, portugués, francés, italiano, alemán, catalán, chino, japonés, ruso, coreano, árabe, hebreo, latín y español para residentes, además de Lenguas Originarias como guaraní, quechua y wichí.

Este programa del CUI busca llegar a estudiantes de todo el país mediante una modalidad flexible que combina clases virtuales con cursadas presenciales en distintas sedes. Las actividades presenciales se dictan en las sedes Centro, Facultad de Agronomía, Belgrano y Caballito, mientras que quienes no se encuentren en Buenos Aires pueden cursar a distancia.

El sistema permite que cada estudiante arme su propio plan de estudios mediante clases sincrónicas o cursos por plataforma, con el objetivo de ofrecer una experiencia de aprendizaje flexible y organizada. Además de los cursos regulares, el CUI también brinda programas de preparación para exámenes internacionales de distintos idiomas, entre ellos inglés, portugués y chino.

Paso a paso: cómo inscribirse a los cursos del CUI

Quienes deseen anotarse pueden hacerlo de forma online siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web del CUI: acceder a la página oficial del Centro Universitario de Idiomas y dirigirse a la sección de cursos disponibles. Elegir el idioma y el nivel: seleccionar el idioma que se desea estudiar y revisar las opciones de nivel. En caso de no saber cuál corresponde, el CUI ofrece nivelación online gratuita. Seleccionar modalidad y horario: los cursos pueden realizarse por Zoom o de manera presencial en las sedes Centro, Facultad de Agronomía, Belgrano o Caballito. También se debe elegir la duración del curso, que puede ser de 2, 3 o 4 meses. Completar el formulario de inscripción: una vez elegido el curso, hay que completar el formulario con los datos personales y confirmar la inscripción. Elegir la forma de pago: el sistema permite seleccionar el método de pago y acceder a promociones, becas o beneficios disponibles. Confirmar la inscripción: tras completar el proceso, el estudiante recibirá la confirmación de su inscripción y la información para comenzar las clases.

CUI: cuáles son los beneficios para los estudiantes y jubilados

Las inscripciones están abiertas a todo el público y el CUI ofrece beneficios especiales para estudiantes, graduados y docentes de universidades nacionales, así como para jubilados y pensionados. Además, los cursos no requieren matrícula, incluyen nivelación online gratuita y otorgan certificados y diplomas avalados por la UBA.

Durante el año, el CUI también organiza actividades culturales abiertas a la comunidad, con el objetivo de complementar el aprendizaje de idiomas con experiencias de intercambio cultural.