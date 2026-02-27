Últimos días para inscribirse en los cursos gratis de inglés de CABA:

Cursos gratis de inglés de CABA. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Educación porteño mantiene la convocatoria para inscribirse a los cursos de inglés de Ciudad Bilingüe en modalidad sincrónica. La propuesta es gratuita, ofrece clases virtuales en vivo, acompañamiento docente y no requiere conocimientos previos.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objetivo fortalecer la enseñanza del idioma y ampliar el acceso de los ciudadanos a herramientas clave para el desarrollo académico y profesional.

Cabe señalar que la inscripción está abierta desde el 18 de febrero hasta el 5 de marzo de 2026. Por su parte, el comienzo de la cursada está previsto para el 23 de marzo y su duración es de un cuatrimestre.

Cursos gratis de inglés de CABA. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

¿Qué es Ciudad Bilingüe y cómo funcionan sus clases de inglés en CABA?

A diferencia de la modalidad asincrónica, que se cursa de manera autónoma, esta versión ofrece una modalidad de clases sincrónicas virtuales en vivo, pensadas para quienes valoran el intercambio directo, la guía de un docente y la práctica activa del idioma en cada encuentro.

Los grupos están coordinados por profesionales que promueven la participación activa, la práctica oral y escrita y el intercambio entre los estudiantes. En tanto, las clases se dictan en días y horarios pautados, a través de una plataforma virtual.

Antes del inicio de las clases, los participantes deberán realizar una instancia de nivelación, la cual se llevará a cabo entre el 9 y el 13 de marzo. De esta manera, cada estudiante quedará asignado en el grupo correspondiente según su dominio del idioma.

Al finalizar el trayecto formativo, los estudiantes reciben una constancia digital, que acredita la cursada y puede utilizarse para respaldar la formación realizada.

Clases virtuales. Foto: Freepik.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en los cursos gratis de inglés?

Cualquier persona puede inscribirse a los cursos gratis de inglés. Si bien no es necesario contar con conocimientos previos, sí se debe cumplir con diferentes requisitos. Uno de ellos es tener cuenta en miBA para ingresar a la plataforma. En caso de no contar con una, se puede crear.

En tanto, los estudiantes deben tener una computadora de escritorio, laptop, netbook, tablet o celular para poder conectarse a las clases. Además, es necesario contar con auriculares o parlantes y micrófono para realizar algunos ejercicios y hacer un uso adecuado del material disponible.

Además, la Ciudad ofrece una serie de instructivos (clic acá) para resolver todas las dudas que puedan surgir durante el proceso.

Paso a paso: así podés registrarte en los cursos gratis de inglés en CABA

Para inscribirte en los cursos de inglés de Ciudad Bilingüe, seguí estos pasos: